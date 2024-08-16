人工智能加速数字医疗时代到来

“医药卫生改革发展进入新时期，以数字健康为动力推进健康中国建设迈入新阶段。充分运用数字技术和人工智能将提升人民健康水平，推动中国乃至全球数字医疗时代加快到来。”近日，在海南博鳌举行的华为云医药健康AI高峰论坛上，海南省卫生健康委员会副主任张毓辉说。

人工智能正在为医药健康产业注入新活力。华为云副总裁黄瑾认为，国家政策持续支持生物医药，医药健康企业纷纷增加科研创新投入，但我国在创新药研发等领域与国际先进水平相比仍有差距，人工智能快速发展为国内医药健康领域提供了赶超新契机。

华为云中国区副总裁、首席营销官张鹏说，近年来大众对健康愈发关注，线上平台迅速延伸至医药行业，不断压缩药企和线下零售药店空间。在此背景下，企业亟须重构自身能力，数智化或将成为破局关键。

记者了解到，华为云致力于赋能生命科学、药械企业、医疗健康三大场景，加速医药健康产业智能化跃迁。例如，在药物研发领域，针对药企在药物发现、临床试验、基因分析等环节面临的难题，华为云人工智能可助力药企实现突破；在药械领域，华为云能帮助药企构建研、产、供、销、服全链路的数字化能力；在医疗健康领域，华为云可助力医疗服务平台构建全栈自主的智慧医疗场景能力，打造诊前、诊中、诊后的人工智能应用，提升医院及区域医疗服务水平。

华为云大数据与人工智能领域总裁尤鹏介绍，华为云盘古大模型正在深耕医疗健康行业，解最难的题、做最难的事，用人工智能守护健康。盘古药物分子大模型全新升级，新增靶点口袋发现、分子对接、分子属性预测、自定义属性建模等十大人工智能制药核心场景，将药物设计的效率提升33%，实现早研阶段的全流程加速。