孩子如何科学合理“贴秋膘”？

答：经过夏天高温、暑湿的折磨，许多孩子的脾胃或多或少变得比以往更虚弱，大量摄入高蛋白的乳制品、甘肥厚腻的肉类，并不适合孩子的体质。

发育正常、稍微偏瘦的孩子“贴秋膘”，应首选坚果，如花生、核桃、杏仁、板栗、芝麻等。这些坚果除了有富含蛋白质、维生素、不饱和脂肪酸等营养物质，满足孩子生长发育的多种需求的优点之外，还能滑肠润燥，益气敛阳。同时，坚果含有较高的热量，能帮助孩子储备能量，又不会因过于肥腻而造成积滞。

如果孩子比同龄的其他孩子体型上偏胖的话，有两种可能：一是“实胖”。孩子的饮食充足且合理，摄入营养过量便会变成脂肪，体型上偏壮。这类孩子通常精神充沛，身上的肉虽然多，但结实有力，是健康的表现。这类身体结实的孩子比较少见。他们体质往往比较健康，秋季就不需要专门吃肉补虚。合理饮食，日常顾护好脾胃和情志，合理运动消耗，身体素质就能赢在起跑线上。

二是“虚胖”。判断孩子是结实还是虚胖，可以看看虚胖宝宝的明显特征：面色苍白，形体偏胖，肌肉不结实、松软、腹部肥满；容易积食、厌食，消化不好，吃了水果、吃得饱容易拉肚子；容易累、走两下就要大人抱，总是懒洋洋的；舌有齿痕、白腻苔；大便稀烂、不成形；面部皮肤油脂较多，多汗且黏；嗜睡，有的睡着了会打鼾；容易患过敏性疾病。

孩子的虚胖，与脾虚有着密不可分的关系。绝大多数孩子都是越虚，越不受补。如果家长执意给“小胖墩”在秋天“贴秋膘”，甚至还要用大鱼大肉、人参花胶等厚重滋腻之物错误地“补”，孩子虚弱的脾胃必然更加无法承纳。这样一来，不仅达不到“贴秋膘、少生病”的目的，甚至更容易引邪入体。而且，绝大多数虚胖宝宝都是由错误喂养引起的痰湿体质。因此一到秋天就容易痰饮犯肺，比普通宝宝更易患呼吸系统疾病。

因此，“小胖墩”宝宝在秋天非但不要急着贴秋膘，还要比之前吃得更清淡，给脾胃休息、修复的时间。秋天滋阴的食物多寒凉，其实也是不太适合“胖宝宝”吃的。







——《个人健康手册（二十四节气·立秋篇）》

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