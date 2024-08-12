人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普 >>个人健康手册（二十四节气·立秋篇）

立秋到，腹泻如何应对？

2024年08月12日09:37 来源：人民网-人民好医生

答：立秋后，天气转凉，人的食欲会逐渐变好。俗话说：“一夏无病三分虚”，脾胃长期处于虚弱的状态，立即大补很容易增加肠胃的负担，容易出现腹痛腹泻、呕吐等症状。可适当食用具有祛湿功效的食物，比如白扁豆、薏仁、红小豆、茯苓等。

——《个人健康手册（二十四节气·立秋篇）》

                         

   扫码查看更多《个人健康手册》内容        扫码下载“人民好医生”客户端

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜