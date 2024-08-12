立秋到，腹泻如何应对？

答：立秋后，天气转凉，人的食欲会逐渐变好。俗话说：“一夏无病三分虚”，脾胃长期处于虚弱的状态，立即大补很容易增加肠胃的负担，容易出现腹痛腹泻、呕吐等症状。可适当食用具有祛湿功效的食物，比如白扁豆、薏仁、红小豆、茯苓等。

——《个人健康手册（二十四节气·立秋篇）》

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