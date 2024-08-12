立秋时节该如何预防过敏性鼻炎？

答：立秋是由热转凉的交接节气，也是由阳盛逐渐转变为阴盛的时期。俗话说，秋天到，鼻炎闹。过敏性鼻炎分为常年性过敏性鼻炎和季节性过敏性鼻炎。秋季过敏性鼻炎，属于季节性过敏性鼻炎。建议做到“三防”。

①防温差。立秋时节，暑热未尽，很可能有短时间的气温升高。虽有凉风时至，但天气变化无常，早晚温差大，白天仍然炎热，天气也逐渐由潮热转向干热。因此，立秋后防暑降温要继续，不能有丝毫懈怠。要保证充足睡眠，注意足量饮水，多吃新鲜果蔬，不要长时间待在空调房内，避免室内外温差过大。

②防秋燥。秋季防燥，要以养阴清燥、润肺生津为基本原则。应多饮温开水，多吃滋阴润喉之品，如百合、银耳、黑木耳、梨等。平时用嗓较多者更要保护好嗓子，尽量减少说话。另外，秋天容易上火，建议少吃辛辣食物。可用麦冬30g、菊花15g，煎水代茶饮用，有养阴润肺，清心除烦，益胃生津的功效。

③防过敏原。预防过敏性鼻炎，早期发现并尽可能避免接触过敏原是关键。建议过敏性鼻炎患者远离过敏原，如需外出佩戴口罩；保持室内空气的湿度，不要让鼻子太干燥；要经常锻炼身体，劳逸结合，不熬夜，提高机体免疫力。同时，秋天变凉，要及时添加衣服，小心着凉，尤其是护好头颈。

——《个人健康手册（二十四节气·立秋篇）》

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