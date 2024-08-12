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立秋节气的特点？

2024年08月12日09:18 来源：人民网-人民好医生

答：立秋，是“二十四节气”之第十三个节气，也是秋季的起始。立秋之后，天气由炎热转为寒凉，中医认为春夏养阳、秋冬养阴，立秋正是从养阳逐渐转为养阴的时刻。因此秋季养生，皆以“收”为原则。

——《个人健康手册（二十四节气·立秋篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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