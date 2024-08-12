有“共治”才有“共享”

笔者曾在北京市一条浅水河边看到许多共享单车被堆成一垛，本以为是报废车辆，走近一看，多数完好无损。一旁的清洁工早已见怪不怪：“因为很多人随意停车，挡了地铁乘客的道，被随手堆在一起，等会儿就有人来处理了。”话音刚落，一辆小卡车驶来，司机下车，麻利地将单车搬上车斗，汗涔涔地奔向下一个作业点。

不久后，这里划出一块10来米长的自行车停放区。乱停放情况渐渐少了，偶有停在划定区域外的，也会有路人顺手拉进停放区内。简单一道白框，成了人们文明停放共享单车的“催化剂”。

如今，越来越多城市通过精细化管理来投放更多这样的“催化剂”：北京市出台了《北京市互联网租赁自行车运营服务监督管理办法》，制定了车辆投放、车辆维护、电子围栏、秩序管理、投诉处理等一系列具体规定。上海市在共享单车停放点附近设置许多设备，用来发射可停或禁停信号。还有不少城市定期开展专项治理，向违规投放、废弃车辆等乱象开刀……各地探索虽有不同，但都指向一个共同目标：用规则和技术引导人们共同维护共享单车停放秩序，让市民在“共治”中实现“共享”。

作为一种绿色、便捷的交通工具，共享单车解决了人们出行的“最后一公里”。然而，一度出现的乱停乱放、占用人行道、随意丢弃等无序现象，不仅扰乱了正常交通秩序，也对市容市貌产生了不良影响。出现这些问题的原因，从表面看是管理不规范、运维能力跟不上等，但从更深层次看，则在于城市文明需要与技术进步带来的新事物一起成长——共享单车是城市中的新生事物，也要有相应的文明使用规范。人们在共享便利的同时，只有共同呵护好大众交通工具，才能让它们更好地服务大众。

从这个角度来看，共享单车既在帮助人们解决出行“最后一公里”，也在测试人们是否走好了城市文明的“最后一公里”，后者是共享单车良性发展的基石。而普及共治共享的理念，是树立城市文明的关键。

为了培养“共治”意识，涵育城市文明，社会各界均作了不少探索。比如，有学校发起共享单车共治行动。校方将参与共享单车治理纳入大学生综合素质拓展学分的自选项目，学生志愿者可通过参加合理使用共享单车宣传活动、维护共享单车停放秩序等来积累学分。一些企业也设立了勤工俭学岗，学生可利用课余时间参与学校周边共享单车文明骑行宣传引导、单车停放秩序维护、车辆异常上报等工作，并获得单车公司提供的学业补助……这些措施，不断推动文明停放共享单车、合力维护市容市貌成为社会共识。

这种共识，是可知的，更是可感的。在社会各界共同努力下，共享单车“乱停放”现象大幅减少，一辆辆共享单车井然有序地停放在中国城市的大街小巷，方便了生活，也舒畅了心情。笔者不止一次看到外国游客带着相机，拍摄街头齐整笔直的“单车长队”，他们将这些照片和视频发到社交网络上并点赞：“这是中国城市一道靓丽的风景线。”