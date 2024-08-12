“热在三伏”是什么样的热

尽管已是立秋节气，但仍处于三伏天的中伏，天气依然炎热。俗话说“热在三伏”，三伏为初伏、中伏、末伏的统称，往往是一年中最热的时期。

为什么“三伏天”是最热的时候？

这是因为地球被浓密的大气层所包裹，太阳光首先加热地面，地面再通过红外辐射、空气对流和水分蒸发把热带给空气。每平方米的地表上面，有大约10吨的空气可以储存大量的热，这就使地表的温度不会太高。到了晚上，这些热量又使地表的温度不致过低。入伏后，地表每天吸收的热量多、散发的热量少，地表层的热量不断累积，因此一天比一天热。在三伏天，35摄氏度的高温司空见惯，40摄氏度的酷热也时常出现，高温日数较多。

今年中伏长达20天，天气会更热吗？事实上并不一定。这是因为中伏处在大暑节气前后，代表一年中最热的时期，但是伏天天数并不等同于实际高温天数。近年来，随着全球变暖的加剧，我国高温日数增多。统计显示，全国区域高温过程累计日数平均每10年增加4.8天。高温日数增多的主要原因是在全球气候变暖的背景下，一些区域大气环流出现异常造成的，与当年“中伏有20天”没有对应关系。

很多地方特别是南方地区在三伏时，经常出现“桑拿天”。这主要与空气中水汽含量有关。入伏后，北方地区和南方地区都很热，但北方的热多是干热，南方是闷热，空气中水汽含量足，气温高湿度大，容易出现“桑拿天”。

北方的干热主要与北方大陆暖脊控制下的大陆变性高压有关。但是，一旦大气环流有暖湿的气流输送到北方地区时，北方同样会出现高温高湿的天气，让人汗流浃背。比如在“七下八上”时期，北方地区降水增多，一定程度上缓解此前的干热天气，但是在水汽的加持下，空气中的相对湿度会显著增加，此时北方的热也变成了闷热。

南方地区的高温天气一般与副热带高压紧密相关。副热带高压内部下沉气流抑制了云雨发展，伴有下沉增温作用，加上湿度大，因此人们感受到的是闷热。气象要素上的反映就是日最高和最低温度差较小，一般在5摄氏度以内，湿度在60%以上。

应对三伏天的高温天气，首先要做到尽量避免在高温时段外出，特别是每天11时到16时期间。出差、旅游时可适当携带人丹、十滴水、清凉油等，遇有身体不适时使用。饮食宜清淡，适当多吃些水果、蔬菜，补充维生素和水分。室内空调温度也不宜开得过低。“心静自然凉”，平心静气，规律睡眠，不要熬夜，一定能够安然度过三伏天。

（作者为中国气象局高级工程师，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 19 版）