感受运动快乐 共创美好生活

到了和巴黎奥运会说再见的时候了，但奥林匹克留给我们的感动和启迪还将延续。

赛场上，中国体育代表团运动员用拼搏成就梦想，用奋斗书写佳绩，实现了运动成绩和精神文明双丰收：在女子20公里竞走决赛中，杨家玉头顶烈日奋力疾走一个多小时，沉稳而坚定地率先冲线；羽毛球女双决赛中，27岁的陈清晨和贾一凡战胜对手，在她们携手征战的第十年如愿拿到了奥运会金牌，完成“大满贯”；在艺术体操集体全能决赛中，五名年轻的中国队选手凭借稳定的发挥和富有艺术表现力的节目，获得金牌，完成历史性突破……一场场悬念迭起的比赛、一幕幕感人至深的画面，将长久留存于人们心间。

奥运健儿追求卓越、奋勇争先，将激发大众参与体育的热情。观看奥运比赛，能让观众深入了解体育项目知识，也能激励人们在生活中加强锻炼，提升身体素质。很多运动员志愿成为全民健身“推广大使”，奥运射击冠军黄雨婷就表示希望通过自己的带动，激励更多人参与全民健身，感受运动带来的快乐。

奥运健儿顽强拼搏、团结协作，生动诠释着中华体育精神，激励人们以奋斗激扬人生、以笃行追逐梦想。中国女子曲棍球队的姑娘们在小组赛成绩不理想的情况下，进入淘汰赛阶段连克强敌，昂首进入决赛。为了梦想全力以赴，为了热爱坚持不懈，面对挫折永不言弃，拼尽全力激发潜能……奥运健儿的出色表现、拼搏精神，传递出强大正能量。

奥运赛场，不简单以胜负论英雄。登上赛场，就是强者；全力拼搏，就值得点赞。追求卓越、挑战极限、团结协作、竞技交流都是对“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言的生动诠释。让我们在奥运健儿拼搏精神的激励下，汲取体育精神的力量，共创美好生活。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 11 版）