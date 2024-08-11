有这4种症状 要警惕骨质疏松症

“骨质疏松症是一种被严重低估的疾病。目前我国骨质疏松症患者人数近1亿。”在日前召开的《中国骨质疏松专家意见》发布会上，中南大学代谢内分泌研究所所长、中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会副主任委员谢忠建强调，正确有效的科普对防治骨质疏松症具有重要意义。

骨质疏松症是一种全身性骨骼疾病，也是中老年人的常见病、多发病，严重危害中老年人健康。数据显示，我国每年因骨质疏松症而并发骨折的患者，占所有骨折患者的比例超过9%，并有逐年增高的趋势。骨质疏松性骨折危害严重。据统计，老年人在初次髋部骨折后，3个月内死亡风险增加5—8倍，1年内死于各种并发症的比例高达20%，且约一半的存活者生活无法自理。

公众对骨质疏松症的认知仍然存在诸多误区及空白。中华医学会杂志社副社长刘冰说，骨质疏松症被称为“寂静的杀手”。因为骨质疏松症早期没有明显症状，容易被忽视，患者往往在骨折之后才来医院就诊。

尽管如此，是否患有骨质疏松症仍可从蛛丝马迹中初步判断。与会专家提醒，以下4种症状提示可能患有骨质疏松症：腰背部及下肢关节疼痛，且活动后疼痛加剧，休息后好转；身高“缩水”(较年轻时下降超过4厘米)、脊柱变形、可伴驼背；呼吸功能受限，因脊柱后凸、胸廓畸形而出现胸闷、气短以及呼吸困难等；骨折。

复旦大学附属华东医院骨质疏松科主任程群介绍，增加太阳照射时间、合理补充钙及维生素D，可有效预防骨质疏松症，降低发病率。人体内约10%的维生素D通过食物摄入，其余90%需通过晒太阳获取。如果生活中无法保障充足的日照时长，可以考虑额外补充适量维生素D片剂或胶囊。

专家特别提醒，更年期后女性更易患骨质疏松症。正常水平的雌激素有助于维持正常的骨量和骨质量，而更年期女性雌激素水平进行性下降，导致骨量流失逐渐严重，骨质量受损。据统计，50岁以上女性大约每3个人中就有1人因骨质疏松症而骨折。因此，建议40岁以上的女性定期前往正规医疗机构进行骨密度检测，及时了解自己的骨骼状态，必要时进行早期诊治，以预防脆性骨折发生。(科技日报 实习记者 于紫月)