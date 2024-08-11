戴眼镜会导致近视加深？专家：这是常见误区

暑假期间，孩子们可以暂时脱离课堂，但反而很多孩子近视增加更快。在享受假期的同时，家长应如何引导孩子科学用眼，预防近视和近视加深？

中山大学中山眼科中心屈光与青少年近视防控科主任杨晓在近日举行的“岭南时令与健康”座谈会上表示，暑假期间孩子们虽然脱离了课堂，但是有些家长会给孩子报各种课外学习班，也有些家长因担心孩子外出，会放任孩子在家看电子产品，因此许多孩子的近距离用眼时间反而增加了，而另外一方面，由于宅在家里，没有规律的户外活动，一增一减导致了近视增加更快。

杨晓表示，暑假期间，她建议家长带孩子进行大量户外活动，以弥补平时户外活动的不足。“平时建议每天2小时户外活动，暑假有时间可以增加到每天4小时。户外活动的强度越大，近视防控效果越好。”杨晓称，户外活动的关键是“户外”，是为了让孩子接触自然光线，也就是说只要增加白天在户外的时间就行。家长如果想给孩子报课外班，可以多选择在户外进行的一些体育项目，例如足球、篮球等。

如果参加室内的学习项目，要养成孩子良好的用眼习惯。她建议采用“20-20-20”和“一拳一尺一寸”的法则。意思是每近距离用眼20分钟就望向远方(20英尺≈6米远处)20秒。读写的时候保持胸口离桌子一拳，眼睛离书本一尺，指尖离笔尖一寸。

此外，她建议抽空带孩子进行每半年一次的眼科检查，了解孩子的视力状况，针对性地预防和干预。如果检查发现近视增长过快，需要在医生的建议下及时采用一些近视防控方案，如低浓度阿托品滴眼液、离焦框架镜或OK镜等。

而在普通群众保护眼健康方面，首先，保持良好的生活习惯是护眼的关键。“充足的睡眠对于眼睛的健康至关重要，熬夜不仅会导致眼睛干涩、疲劳，还会增加眼疾的风险。”杨晓建议大家每晚保持7小时至8小时的高质量睡眠，此外还需要注意均衡饮食，多运动，保持良好的心情。

同时，建议大家在使用电子产品时，保持适宜的光线和距离，避免在过暗或过亮的环境下阅读或使用电子产品，建议大家每隔45分钟至1小时就远眺或闭眼休息一会儿，

关于眼健康的误区，常见的有认为戴眼镜会导致度数加深。杨晓解释，实际上近视度数的加深与遗传因素、用眼习惯不好、户外时间少等多种因素有关，与戴眼镜无关。相反，合适的眼镜可以有效地矫正视力，减轻眼睛的负担。

另一个常见的误区是认为成年后视力就稳定了，就不需要再关注眼健康。实际上，随着年龄的增长，眼睛也会出现一系列的问题，如视视频终端综合征、干眼症、老花、白内障等。因此，她建议大家定期做眼科检查，及时发现并处理眼部问题，保护好自己的眼健康。(完)