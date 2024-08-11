已婚女性没必要打HPV疫苗？专家：条件允许应该打

中新网8月10日电(记者 张尼)已婚已育，还有必要接种HPV疫苗吗？现实生活中，不少女性有这样的疑问。有些人认为自己已经过了接种最佳年龄，或者已经结婚就不需要再接种疫苗。在专家看来，这可能是个误区。

目前，世界卫生组织将9岁至14岁定为最佳接种年龄。我国《子宫颈癌综合防控指南》建议，HPV疫苗接种最佳年龄是13岁至15岁女性。一旦发生性生活，感染HPV的概率会大大提高，因此建议越早接种越好。

这是否意味着成年的已婚女性完全不需要接种疫苗了？

北京大学人民医院妇科主任医师赵昀在接受中新健康专访时表示，HPV病毒的主要传播途径是通过性接触，粘膜和粘膜的接触也会传染。当没有性暴露的时候，这种病毒感染的几率几乎为零，但有性生活的妇女一生中感染HPV病毒的概率很高，特别是性活跃年龄(通常在30岁之前)，是感染的高峰。

她强调，推荐已婚女性注射HPV疫苗，因为对于女性而言，HPV病毒的感染是非常普遍的，大概有70%到80%的已婚女性可能都感染过该病毒。这其中，很多感染都是一过性的感染，随着年龄增长，这些病毒都会被清除掉，只有一少部分呈现持续性感染状态，这一人群是宫颈癌前病变和宫颈癌的高危人群。

“对于已婚女性而言，预防宫颈癌，如果在筛查和打疫苗中只能选择一个，我肯定推荐筛查，因为病毒太常见了。但如果条件允许，还是推荐同时进行HPV疫苗注射。”

赵昀解释称，首先疫苗的安全性是很好的，其次已经有大量的数据证实，已婚女性、曾经有过病毒感染的女性，注射HPV疫苗依然具有一定的保护效果。

“很多人会问‘我已经结婚了或者感染过病毒，打疫苗究竟有没有用’，我的回答是，打了可能有用，也可能没用，但如果不打一定没有用。”

专家也强调，预防宫颈癌，除了接种疫苗外，要定期进行筛查，特别是有过性暴露的女性。

对于30岁以下的健康人群，建议只进行细胞筛查，如果筛查结果是阴性，可以3年以后再次进行检查。30岁以上健康人群，建议进行细胞筛查和HPV病毒检查，如果结果是双阴性，可以5年后再次进行检查。

性暴露早、性伴侣多、不洁性行为都是罹患宫颈癌高危因素，若无生育计划，推荐使用安全套，一方面可以避孕，同时也有助于预防性传播性疾病。要建立健康是需要管理的理念，强化做自己健康首要责任人的意识，养成健康的生活方式，定期进行健康管理。(完)