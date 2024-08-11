水龙头冲洗生肉更干净吗？

生肉在运输和售卖过程中，表面可能沾染各种细菌和污染物。水龙头冲洗生肉时，水花四溅，会让细菌随着飞沫扩散到厨房各处，增加交叉污染的风险。正确的处理方式是，将生肉放在专门的容器中浸泡清洗，避免水花四溅。处理完生肉后，及时清洁双手和厨房用具，保障食品安全和厨房卫生。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)