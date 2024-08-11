在冷链物流、数据要素等加持下，传统消费习惯被继承或被改变，伏天消费新业态层出不穷，消暑经济正发展壮大。

三伏天，高温对人们的生活、工作、身体健康带来极大影响，由此产生消暑需求，催生“伏天消费”一路走高。

古已有之的伏天消费习惯多数存留至今。如今，在冷链物流、数据要素等加持下，这些传统消费习惯被继承或被改变，伏天消费新业态层出不穷，消暑经济正发展壮大。

新供给新习惯

今年的消暑市场上，有些新产品火得出乎意料。冰杯就成了今年伏天解暑的“新宠”。

顾名思义，冰杯是一种装满冰块的透明塑料杯，将任何酒水饮料倒入其中，你就会马上得到一份消暑饮品。在美团平台小象超市，一份220克的冰极限杯装食用冰售价6.9元，且3件8.5折、5件7.5折。上海市民张冉说，相比到冷饮店直接购买成品，用冰杯自制冰饮的成本能下降一半以上。

冰杯何以在今年夏天火爆？《2023即时零售冰品冰饮消费趋势白皮书》显示，超过40%的消费者希望酒水、饮料、乳制品能在冰镇状态下食用。盒马公众沟通部经理范佳告诉记者，从今年夏天的销售情况来看，盒马的冰杯销售增速一直维持在50%以上，今年冰杯系列同比增长60%，且呈现出高复购趋势。冰杯看上去只是换种方式售卖冰块，但能满足消费者按照自己意愿在高温天气下自制冰凉饮品的需求，是一种附带情绪价值的产品。

除冰饮外，反季冰雪活动成为今年伏天消费的又一亮点。

中国旅游研究院发布的《全国避暑旅游发展报告》指出，我国避暑旅游及相关市场规模已达1.2万亿元至1.5万亿元。暑期来黑龙江哈尔滨的游客们，能在被吉尼斯世界纪录认证的世界最大室内冰雪主题乐园——冰雪大世界梦幻冰雪馆里尽情观赏冰雕、享受冰上滑梯，“一秒入冬”吸引力十足。据了解，目前冰雪大世界梦幻冰雪馆的日均客流量在3000人左右。

在南方，广州热雪奇迹雪场等室内冰雪主题乐园近年来已成为当地冰雪爱好者的热门去处。大众点评数据显示，今年6月，“广州融创雪世界滑雪门票”搜索量环比增长215%；“深圳室内滑雪场”搜索量环比增长62%；深圳卡鲁冰雪世界、世界之窗阿尔卑斯冰雪世界等滑雪场馆搜索量环比分别增长87%、95.5%，成为夏季出游热门目的地。

“候鸟”滑雪教练在今夏成为一种新职业，这从一个侧面体现出反季冰雪消费的强劲势头。

滑雪教练白宇表示，冬季在北方、夏季在南方教学的“候鸟”滑雪教练不是个例。北京冬奥会后，冰雪运动不再是北方的专属。南方经济发达，室内冰雪场馆设施完备先进，当地市民对冰雪运动热情高涨，消费能力强。北方的雪季能持续四五个月，雪季结束后，大批来自北方的滑雪教练就涌向南方室内滑雪场。伏天通过冰雪运动解暑，正逐渐成为越来越多“候鸟雪客”的选项。

老习惯新传承

中国人向来讲究顺时养生。随着社会发展，许多养生老习惯在今天有了新传承。

中伏首日，美团买药发布的《夏季养生健康指数报告》显示，用户在美团买药上的保健品购买行为迎来季节性增长。菊花茶、薏仁粉、三伏贴、刮痧油、拔罐器成为当下五大热门单品。

数据显示，刮痧板、刮痧油、拔火罐等理疗产品7月的销量环比增长了24%，浙江、广东、江苏、上海、云南等地消费者对此类产品的需求尤为旺盛。三伏贴作为“冬病夏治”理念的实践，其销量在入伏后环比增长了231%。广东成为“养生大省”，深圳、广州、东莞、佛山4市三伏贴的销量居全国前列。

从理疗到食疗，吃伏羊和中药茶饮在这个伏天获得了更多消费者青睐。

“伏天吃羊”原本只是上海、江苏、安徽等地的入伏习俗之一。夏日天气湿热，热毒容易在体内淤积。伏天吃羊肉能以热制热、排汗排毒，将冬春之毒、湿气驱除。随着“伏羊节”成为中华传统美食节日以及冷链物流的普及，吃羊肉正成为不少地区伏天消费新习惯。

前不久，盒马X会员店在上海举办了“伏羊节”启幕仪式。伏天的每个周末，在上海、苏州的大型盒马门店都会现场“开羊”、炖煮试吃。盒马销售数据显示，在伏羊节的带动下，原本就有食用羊肉习惯的北方地区，相关产品销量周环比增长超55%，羊肉大类产品销量暴涨超3倍。

来自广西南宁、现居成都的邓婕告诉记者，在中国传统文化中一直有伏羊节的存在。过去由于产品供给条件限制，以及南方人对食用羊肉的刻板印象，不少南方地区的伏天消费中几乎没有羊肉的身影。通过盒马等生鲜企业的运营，让高品质羊肉在全国范围内实现了有效供给，多次尝试后，她和朋友们现在也有了夏天吃羊肉的习惯。

中药茶饮虽早已兴起，但今年尤其受欢迎。

去年，浙江省中医院推出的乌梅汤一经上线，就创下3天内销售20多万份的佳绩。今年，新升级的乌梅荷叶饮在上线短短24小时内，实现下单量高达115万份的纪录。中药茶饮爆火，一方面顺应了时下人们对养生的需求，另一方面也满足了年轻人的尝鲜心理。《中国中药茶饮行业消费行为调研》数据显示，今年以来，越来越多的消费者开始关注并尝试中药茶饮，购买意愿不断攀升，75.47%的消费者表示更愿意购买中药茶饮。

记者走访了多家医院，不少医生表示，以前许多慢病患者趁伏天开方子调理，没想到茶饮的形式能如此广泛地被大家所接受。医院推出中药茶饮，旨在为广大群众提供更为便捷的养生产品和方式。北京医院中医科医生王小岗提醒消费者，“尽管中药茶饮以饮品形式呈现，但其本质仍属于中药范畴，因此在使用过程中建议遵循医嘱，避免盲目使用”。

数据加持有力

不论是冰杯，还是反季冰雪消费，都体现出新生代消费群体正在塑造未来消费市场的趋势。新生代消费主力的思维、习惯深刻重塑着即时零售行业的发展，如何精准地了解他们的所思所想，还得依靠数据加持。

HPP果汁与桃类产品近年来的市场表现，是数据要素赋能伏天解暑消费升级的典范。

今年3月，盒马的最后一批红心苹果汁引发抢购潮，一度成为年轻人“最拿得出手”的社交礼物。范佳说：“2023年盒马HPP果汁销售额同比增长了100%，红心苹果汁在2023年11月至2024年4月间销售同比增长了400%，多次出现售罄断货情况。正是根据这样的数据反馈，公司预判入伏以后市场对该类产品需求会激增。在时令水果、蔬菜原材料的加持下，入伏以来HPP果汁、果蔬汁目前仍处于供需紧平衡状态。”

夏天是吃桃子的季节。我国桃类品种繁多，不同地区各有特色，大部分桃类品种集中于5月底到7月中旬成熟，不同品牌、不同规格、不同口感特性的桃类商品同步上市。如何对比历史销售数据，把握消费市场热点变化，优化商品布局，形成多维度、多层次的商品矩阵，全方位满足不断变化的消费需求？

“水蜜桃是近段时间社交平台上的热门水果，消费意愿较高。类似水蜜桃这样的生鲜品类，通过消费大数据进行市场研判是非常必要的。通过数据研判及时精准地向用户推介满足需求的高品质商品，可以让消费者和平台实现双赢。”本来生活网商品中心总经理张湘海介绍，时令水果价格波动大，消费者会拿平台的价格和线下市场价格作比较。商家只有对产品市场价格做到每天动态监控，才能在供应端实时调整货源、入库量等，并在前台售价、展示资源位作相应调整，确保供销顺畅。