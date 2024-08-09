数智赋能让慢病管理迈出快步子

人民网北京8月9日电 （欧阳易佳）慢病是不构成传染、长期积累形成疾病形态损害疾病的总称，主要包括高血压、糖尿病、肿瘤、慢阻肺等疾病。

在我国的老年人口中，有近1.9亿人为慢病患者，人口结构的老龄化将对慢病相关的医疗服务体系造成一定影响。此外，不规律生活方式、过大压力等因素叠加，也导致慢病患者数量不断增多。

有业内人士认为，随着我国经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，慢性病患者生存期的不断延长，慢性病防控值得关注。

2023年，国家卫生健康委办公厅印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》（以下简称《举措》），围绕做好慢病管理等方面提出具体措施。

“现在的慢病管理市场整体呈现基层医疗资源不足、信息化管理不足、缺乏专业慢病管理指导等特点。”欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事总经理赵耀表示，“慢病管理需要长期跟踪和数据积累，但目前的信息化管理手段不足，难以实现全面监测和个性化管理。”

赵耀介绍，今年上半年欧姆龙相继推出了无线心电记录仪和可同时测量心电图的电子血压计（以下简称“心电血压计”）。过去，患者只能在医院进行心电监测，这两款产品将这一服务延伸至日常生活，使患者在家中、办公室等场景中随时随地进行心电监测。

“上述产品能为患者的日常监测提供科学的记录，并为医生诊断及治疗提供支持。”赵耀说，“‘智律波’房颤风险提示血压计采用可视化显示脉波状态，实时感知心房律动。”

《举措》提出，要方便社区居民尤其是上班、上学等人群在家门口就近获得基本医疗、慢病配药、家医签约、健康咨询等服务。

“我们不断打通慢病管理的各个环节，实现监测、预防、治疗全流程服务。”赵耀表示，通过建设MMC健康便利店、MMC健康驿站等，将智能医疗器械和慢病管理服务带进企业、园区及社区，打通治疗“最后一公里”，推动全民健康。

健康监测、诊疗服务、慢病管理……随着健康意识的普及，各地不断探索，推动优质医疗资源扩容下沉，将数字化融入医疗服务各个环节，让越来越多患者感受到就医的便利。

在欧姆龙大连生产工厂，从供应商端到出厂状况，都已实现可视化的数字系统管理。

“工厂结合实际生产情况，协同第三方研发了一款数字管理系统，来保障产品生产全过程的透明化、可视化，更好地对品控进行管理。”欧姆龙大连有限公司开发流程革新统括部统括部长曲振红说。

赵耀认为，未来将通过智能终端联动和远程医疗，打通各类设备的健康数据，实时智能追踪身体健康状况，为远程医疗咨询和随访等提供更多依据。同时，推出便于携带的健康监测设备，方便患者随时随地进行健康数据的自我监测，提高健康管理的便利性。