美中爱瑞中外专家联合诊疗中心在京启动

活动现场。受访者供图

“连接世界，共筑诊疗新高地。”8月8日，美中爱瑞中外专家联合诊疗中心在京正式启动。北京美中爱瑞肿瘤医院科教副院长兼胃肠肿瘤中心主任马志强在致辞中表示，中心的启动，将为患者带来更加全面、专业的诊疗服务，推动医疗技术的创新与发展。

在主题分享中，美中宜和医疗集团创始人兼CEO胡澜指出，随着海外医疗需求的日益增长，每年有高达83万的患者选择前往美国寻求治疗，其中80%的患者患有肿瘤相关疾病。该中心的初衷，是让患者无需远渡重洋，就能在国内享受到与国际接轨的精准诊疗服务。通过整合中外顶尖专家资源，实现全程实时的联合诊疗，为患者打造国际前沿的价值闭环。

来自美国加州大学旧金山医学院（UCSF）医学中心血液肿瘤学名誉主任Marc Shuman结合自身经验，深入阐述了中外联合诊疗的优势和潜力，表示这种合作模式有助于汇聚全球顶尖的医疗资源，为患者提供更加个性化、精准的诊疗方案。

“在当前全球化背景下，如何实现国内外医疗资源的无障碍对接？”爱医传递联合创始人兼CTO胡泊对此进行了深入探讨。他提出，通过技术手段和政策支持，可以让更多患者在国内就能享受到国际先进的医疗服务，无需远赴海外。

北京美中爱瑞肿瘤医院首席医疗官、美国匹兹堡大学医学中心希尔曼癌症中心孙旻教授深入分析了当前肿瘤患者在全球范围内寻求最佳诊疗方案所面临的现状与挑战，并着重强调建立中外联合诊疗中心的重要性和紧迫性。孙旻指出，这一创新平台的诞生，将为肿瘤患者开启更加多元化的治疗选择，带来更大的生存希望，助力他们在找到更加适合自己的诊疗方案。

北京外国语大学教授，中国环球电视网特约时事评论员莫天安以个人经历出发，回顾了中国医疗健康事业从起步到腾飞的历程。他强调，随着全球化进程的加速，医疗领域的国际合作日益紧密，美中爱瑞中外专家联合诊疗中心的成立不仅是对中国医疗健康事业发展的有力推动，也是对更多患者福祉的积极贡献。

随后，科技日报社编委王俊鸣在主题分享中强调了科技创新在推动医疗健康事业发展中的重要作用。他指出，当前全球医疗领域正经历着前所未有的变革，科技的不断进步为医疗健康事业带来了新的机遇和挑战。在此背景下，中国医疗健康事业取得了显著成就，不仅在国内，也在国际上产生了广泛影响。他倡导通过国际合作，讲述更多生动的中国健康故事，让全球更多人了解和认可中国医疗健康事业的发展。

活动上，揭晓了中外联合诊疗中心专家库，并详细介绍了专家成员的丰富背景和专长领域。北京美中爱瑞肿瘤医院与爱医传递负责人在接受采访时表示，通过国际间的深度合作，中心让患者在国内就能享受到与国际接轨的诊疗服务，避免了海外就医面临的国际会诊方案难以落地、治疗周期长、费用高昂等问题。