 肿瘤专家齐聚西宁“解码”MDT实践

8月3日至4日，由人民健康及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟联合发起的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进青海西宁。来自全国各地的多位肿瘤学科专家齐聚于此，分享MDT组织与实施经验，现场讨论疑难病例并总结解决方案，为当地肿瘤MDT发展“答疑支招”，共同托举高原健康梦。

据中国肿瘤MDT联盟秘书长、北京大学人民医院姜可伟介绍，“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”设置了学术讲座、专题报告、病例分享和研讨等环节。“希望通过交流分享，能够搭建起一个西北地区跟东南沿海地区肿瘤医生的沟通协作平台，相互借鉴和完善肿瘤MDT诊疗策略，提高地区肿瘤疾病诊治能力。”他说。

“近年来，青海大学附属医院积极开展青海省农村和城市癌症早诊早治项目，通过问卷调查、高危癌种免费检查等，助力提升当地居民健康素养，推动癌症早诊早治。在肿瘤MDT实践方面，医院自2012年就组建了常见肿瘤的MDT团队，通过定期的多学科讨论，为患者提供更全面的综合诊疗服务。”青海省癌症防治中心、青海大学附属医院张成武介绍说，“随着MDT模式的推广应用，不仅患者受益，参与MDT的医生们也对肿瘤疾病有了更全面的认识，专业能力也得到了提升。青海地广人稀，未来希望能够加强各级医疗机构信息化建设，推动肿瘤疾病的‘云端’会诊及基层服务能力提升，让患者更多获益。”

在山东第一医科大学附属省立医院李乐平看来，MDT模式使临床治疗的规范性和质量控制都得到提升，能够为患者带来实实在在的获益。他认为，以往MDT主要以“三固定”（固定时间、固定地点、固定人员）的形式开展，还存在一定的局限性。未来MDT的“升级版”将逐步向“中心化”（专病中心）建设转变，打造全时间、全过程的多学科融合MDT团队，进行统一管理和决策。

北京大学肿瘤医院李健认为，综合多维度考虑来看，MDT以患者为中心，在为患者实施科学合理的个性化诊疗、促进各专科医师专业交流、提升医院整体诊疗水平等方面具有积极作用。随着MDT模式的实践探索，希望能够不断完善相关机制和标准，推动MDT人才梯队建设，通过形式创新提升各科室医生参与积极性，为MDT发展注入新活力。

“MDT能够为患者提供系统性、规范化、个体化治疗方案。此次‘肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目’来到青海西宁，希望能在交流学习中为当地带来一些新理念、新观点、新进展，助力肿瘤MDT发展。”江苏无锡明慈医院张洪伟说。

现场，北京美中爱瑞肿瘤医院马志强分享了MDT建设经验与思考。他介绍说，在医院MDT建设初期，就融入了“以患者为中心”的运行理念。各肿瘤中心均设置个案管理师岗位，在诊前就为患者提供咨询指导、导诊、检查预约等服务，有效减少患者来回奔波，也提升了医生的服务效率。同时，各肿瘤中心MDT团队制定诊疗策略均需要经过专业讨论，形成统一方案。

在“MDT组织与实施”交流环节，与会专家围绕“MDT诊疗模式在临床实践中的应用价值”“MDT组织与实施经验分享”“MDT执行中的问题与解决方案研讨”等主题进行学术交流。在“MDT病例讨论”环节，专家学者围绕疑难病例作分享讨论并提出专业诊疗建议。