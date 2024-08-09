奥运冠军的“肚脐贴”有什么作用？中医专家解答

在巴黎奥运会女子20公里竞走决赛中，中国健儿杨家玉夺得金牌。与此同时，她在比赛过程中肚脐上贴的脐贴引发网友关注，“一生要盖肚脐的中国人”等话题冲上社交媒体热搜。

据了解，杨家玉曾表示，平时肠胃不太好，有时训练量大会引起胃痉挛，比赛时穿的是短衣短裤，肚子上贴脐贴，可以避免肚脐在比赛中因浇凉水或进风而受寒着凉。

对此，广东省中医院大德路总院传统疗法科主任陈秀华教授在接受人民网采访时表示，肚脐部位的表皮比较薄，皮下没有脂肪组织，却有丰富的神经末梢，对外部刺激比较敏感。肚脐受凉容易导致肠胃功能紊乱，出现腹泻、腹痛等症状，女性容易诱发痛经；特别是阳虚胃寒、容易腹泻的人群更要捂好肚子。

陈秀华表示，中医认为肚脐是神阙穴所在，位于奇经八脉任脉上，神阙穴当元神之门户，有培元固本、回阳救逆、和胃调肠之功效。敷脐疗法是中医特色外治疗法之一，将含有不同中药成分的胶贴贴敷在神阙穴上，具有健脾和胃、利水消肿、温经通络、祛瘀止痛、暖宫活血、改善失眠、缓解疼痛、调和气血、治病养生等作用。敷脐疗法主治疾病包括以下几类：儿科疾病，如小儿腹泻、腹痛、便秘、厌食、遗尿等；内科疾病，如胃肠道、肝胆及肾脏等疾病；妇科疾病，如痛经、月经不调等；男科疾病，如非细菌性前列腺炎等。

陈秀华特别提醒，在接受敷脐疗法之前，应先咨询中医生或专业医务人员意见，切忌盲目自行用药，以确保医疗安全。中医生会根据中医基础理论，结合患者不同体质、疾病和症状辨证施治，就敷脐中药处方进行配伍加减。如果在使用过程中出现不适，应立即停止使用，并寻求医务人员的帮助。