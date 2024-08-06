直播预告：智能时代要保护好眼睛健康

眼睛是人体重要的器官之一，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。而当下手机、电脑等电子产品的过度使用，也让越来越多的人感到眼部不适，比如眼睛干涩，视力模糊等。眼睛是我们心灵的窗户，守护眼部健康，我们该做什么？

8月7日15:00至16:00，中山大学中山眼科中心副主任兼副院长袁进，深圳市眼科医院院长迟玮将作客“人民好医生”直播间，为你讲讲眼健康那些事，欢迎届时收看。

专家介绍：

袁进，中山眼科中心副主任兼副院长，广东省眼科诊疗创新技术工程中心副主任。国家重点研发计划首席、科技部“青年科学家”。中华医学会眼科分会青年委员会副主任委员、中华医学会眼科分会角膜病学组委员。

迟玮，深圳市眼科医院院长。教育部长江学者特聘教授、主任医师、博导。美国Baylor医学院博士后、广东杰出青年医学人才（第一届）、全国百优提名奖获得者。中国医师协会眼科医师协会葡萄膜炎学组委员。老年保健医学眼科疾病防治分会全国常务委员。

如何收看直播：

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