立秋节气将至 老字号推时令菜

本报讯（记者 李佳）立秋将至，老字号的立秋经典菜也开始陆续上市。

每逢立秋节气前后，烤肉宛店里的“国家级非遗烤肉”销量都是平时的三四倍，店里的师傅需要提前两个小时到岗做准备。有着十几二十多年切肉经验的老师傅，一天要切上三四百斤的牛羊肉。除了端上桌的文吃烤肉，武吃自烤也成为老顾客以及许多外地游客暑期来京打卡的消费热点。正在预订餐位的周先生说：“现在家里聚餐基本会参照节气的老讲究安排菜品，老字号餐厅也一直是首选。今年立秋我家就准备体验一下武吃自烤的仪式感。”

今年，南礼士路烤肉宛总店为了迎接立秋，还推出了手抓滩羊排、白汤滩羊杂等新菜。立秋当天，来南礼士路烤肉宛总店就餐的前一百名顾客还可以免费获赠炸松肉一份。

除了烤肉宛，其他老字号也纷纷为立秋做着准备。像老西安饭庄新街口总店和鼓楼店，已经提前准备了牛羊肉泡馍近1000碗。砂锅居在立秋备下了砂锅白肉、砂锅羊排、砂锅肥肠等20多种砂锅菜，预计立秋当天销量在五六百份左右，是平时的两三倍。

而像峨嵋酒家的宫保鸡丁、鸿宾楼的红烧牛尾、大地西餐厅的罐焖牛肉、又一顺的白水羊头等肉类美食，都将成为立秋顾客到老字号消费的热点菜品。

此外，西来顺为立秋推出了酱羊头的外卖；柳泉居也为立秋推出了花胶鲍鱼；玉华台则推出了红扒猪脸；曲园酒楼为立秋推出了酱肘子、长沙扣肉等贴秋膘的套餐；长椿街马凯餐厅也为立秋推出了薄饼卷肘子的套餐；大地西餐厅推出了俄式香肠拼盘。