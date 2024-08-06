“火罐印”再现奥运会 6问6答带你了解拔罐疗法

近日，巴黎奥运会上游泳运动员背上的“火罐印”吸睛无数，被网友调侃为神秘的“东方力量”。拔罐疗法在中国民间更是一种广为流传的治疗方法。拔火罐有什么功效？如何解读拔火罐后留下的罐印？为此，人民网采访了广东省中医院大德路总院传统疗法科主任陈秀华教授。