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健康“医”点通

“火罐印”再现奥运会 6问6答带你了解拔罐疗法

陈子源

2024年08月06日08:57 来源：人民网

近日，巴黎奥运会上游泳运动员背上的“火罐印”吸睛无数，被网友调侃为神秘的“东方力量”。拔罐疗法在中国民间更是一种广为流传的治疗方法。拔火罐有什么功效？如何解读拔火罐后留下的罐印？为此，人民网采访了广东省中医院大德路总院传统疗法科主任陈秀华教授。

(责编：罗知之、高雷)




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