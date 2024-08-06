世卫组织更新最危险病原体清单

科技日报北京8月5日电 （记者刘霞）据英国《自然》网站近日报道，世界卫生组织（WHO）更新了“优先病原体”清单。清单显示，可能引发下一次大流行的病原体数量已增至30多种，包括甲型流感病毒、登革热病毒和猴痘病毒等。

研究人员指出，这份新清单将帮助WHO决定重点针对哪些病原体开发相关疗法、疫苗和诊断方法。200多名科学家历经约两年时间，评估了与1652种病原体相关的证据，以决定将哪些病原体列入新清单。新清单上的病原体具有高传染性和毒性，可能引发全球公共卫生紧急状况，且目前患者获得相关疫苗和治疗手段的机会有限。

新清单囊括了整个沙贝冠状病毒和梅贝冠状病毒亚属，其中新冠病毒属于沙贝冠状病毒，引起中东呼吸综合征（MERS）的病毒属于梅贝冠状病毒。之前的清单虽然也包括了引起严重急性呼吸综合征（SARS）和MERS的病毒，但并未涵盖它们所属的整个亚属。

清单上的新增病原体还有猴痘病毒。该病毒在2022年引发了全球性的疫情，并持续在中非部分地区传播。两种啮齿动物病毒也被加入新清单，因为它们已经传播到人身上，且出现了零星的人际传播病例。报告显示，气候变化和城市化进程的加快可能会增加这些病毒传播给人类的风险。

新清单还包括6种甲型流感病毒，其中H5亚型病毒已在美国奶牛群体引发疫情。另外5种分别引起霍乱、瘟疫、痢疾、腹泻和肺炎的病原体也首次被列入该清单。

除“优先病原体”清单外，科学家还编制了一份“原型病原体”清单。这些病原体可供他们用于基础科学研究，以及用于治疗和疫苗研究而开发的模型物种。