晒背火“出圈”，但三伏养生不可盲从

图为医生正在进行三伏灸的备药。新华社记者 林善传摄

转眼间，又到了一年中最闷热潮湿的三伏天。今年夏天，冬病夏治、养生祛湿的三伏天晒背火热“出圈”。此外，三伏贴、三伏汤、三伏灸等夏日养生法也受到关注。

这些夏日养生法对身体有何益处？它们适合哪些人群？就上述问题，记者专访了首都医科大学附属北京中医医院健康管理部（治未病中心）副主任医师王一战。

各种方法疗效不同

“三伏天晒背、三伏贴、三伏汤、三伏灸等养生方式与中医学中‘天人相应’的思想和‘春夏养阳，秋冬养阴’的理论相合。”王一战告诉记者，三伏天是一年中阳气最盛的时期。此时人体内阳气生发、经络通畅，正是温阳散寒、扶正祛湿的好时节。

根据中医理论，晒背可温补阳气、祛湿驱寒、调理脏腑功能，达到防病强身的目的；根据现代医学理论，晒背还具有促进钙质吸收、改善血液循环、提升睡眠质量等功效。

三伏贴是将具有温阳散寒、止咳平喘的中药熬制成膏，贴敷于特定穴位，激发经气，因携带和操作方便，广泛应用于冬病夏治。所谓“冬病”，即冬天或天气转凉时容易发作加重的疾病，包括小儿、老人体虚感冒，以及呼吸系统疾病，如慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎等。这些疾病可通过贴三伏贴缓解。

三伏汤是根据个人体质调配的药膳汤剂，药物成分可因人而异、灵活调配、对症下药。根据功效，三伏汤主要包括五类：补气养血类，如黄芪乌鸡汤，适合气血不足、体质较弱的人群；健脾益气类，如四君子汤，适合脾胃虚弱、消化不良的人群；清热解暑类，适合盛夏出现中暑症状的人群；祛湿化痰类，如六君子汤，适合痰湿较重的人群；养心安神类，如生脉饮，适合心慌失眠、心神不宁的人群。

三伏灸应用广泛，适用于慢性支气管炎、哮喘、过敏性鼻炎等呼吸系统疾病，慢性胃炎、功能性消化不良等消化系统疾病；还常用于风湿性关节炎、强直性脊柱炎等免疫性疾病的治疗；可以缓解妇科、男科疾病，如月经不调、痛经、阳痿早泄、慢性前列腺炎等。除治疗外，三伏灸也可调整身体的亚健康状态，缓解疲劳、增强免疫力。常用的穴位包括大椎穴、神阙穴、命门穴、关元穴、中脘穴、足三里、涌泉穴等，不同穴位治疗的病症有所不同。

“不同体质的人要科学选择适合自己的养生方式，这样会收获事半功倍的效果。”王一战说。

并非所有人都适合

“并不是所有人都适合采用晒背、三伏贴等方式来养生治病。总体来讲，三伏天晒背、三伏贴、三伏灸多适用于阳虚体质的人群。反之，阴虚火旺、湿热体质的人群则不建议采用。”王一战解释，阳气有温暖肢体和脏腑的作用，而阳虚是指机体阳气虚衰、机能减退或衰弱，通常伴有四肢冰凉、面色苍白、腰膝酸软、精神疲乏、注意力不集中等表现。三伏汤因药方调配较为灵活，适用人群相对较广。

具体而言，不建议皮肤病患者、紫外线过敏人群，高血压、高血脂、糖尿病、冠心病等慢性病患者以及孕妇等特殊人群通过晒背养生。夏日晒背伴有高温和强紫外线双重刺激，或将加重原有病情、引发不适。不推荐严重心脏病患者、糖尿病患者、孕妇以及正在发热的患者贴三伏贴。皮肤病患者、孕妇以及正在发热的患者也不建议使用三伏灸。

“除了要注意适用范围，三伏天养生还有很多讲究。”王一战说，三伏天晒背应选择合适的时间和时长，建议在每天上午7点到9点或下午3点以后进行，避开阳光最猛烈的中午时段。成人每次晒背建议控制在15—30分钟，儿童每次应少于15分钟。三伏贴贴敷前后应保证贴敷部位清洁干燥，成人贴敷时间应控制在4—6小时，儿童贴敷2—4小时即可，以免贴敷时间过长导致皮肤损伤。三伏汤应适度饮用，并非喝得越多越好。三伏灸应选择正规的医疗机构和专业的艾灸师进行治疗，避免烫伤。

王一战强调，不论选择何种养生方式，都应以舒适、适度为准则。若出现不适，应立即停止，严重不适则要及时就医。

“合理的养生方式还应辅之以科学的饮食习惯和生活作息，清淡饮食，作息规律，避免熬夜。”在王一战看来，任何养生手段均非一次即成、一蹴而就。养生其实养的是坚持，是习惯。