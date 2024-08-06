头面部严重毁损修复治疗取得突破性成果

科技日报讯 （沈涵 记者王春）头面部严重毁损修复治疗是世界性难题。记者8月4日获悉，上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长、教授李青峰和该院整复外科主任医师昝涛组成的团队经过十多年研究，在头面部严重毁损修复治疗领域取得突破性成果。相关研究论文近日发表于国际期刊《美国医学会杂志头颈外科期刊》。

针对头面部严重毁损修复，国际上普遍使用异体脸面移植技术。该技术可将他人捐赠的脸面移植到患者面部，但患者术后因免疫排异反应，需终身服用免疫抑制药物。受限于供体短缺及伦理问题等因素，目前全球仅实施了50例异体脸面移植手术案例。而首位接受这种手术的患者，在术后因抗排斥治疗患上两种癌症。

李青峰、昝涛团队将传统外科技术与再生医学、干细胞、数字三维技术等结合，于2012年开创全脸面毁损修复重建技术，完成全球首例自体组织全脸面预构和移植治疗，取用患者自身的组织进行移植，降低了移植风险。近年来，研究团队通过补充和完善，使该技术形成标准术式，其安全性、有效性以及可推广性得到进一步验证。

“通俗地说，我们的技术是让患者的胸前区‘长’出一张脸，再把长好的‘新脸’移植到患者脸上。”昝涛进一步介绍，首先，利用细胞移植促进皮肤在体扩张再生技术，使患者的胸前区生出皮瓣组织，这些组织至少是原皮肤面积的8倍，且血液供应充足、便于塑形、颜色与面部接近；然后，通过3D打印技术，利用患者自身的软骨组织，在新生的皮肤软组织上构建鼻、唇和眼裂等；最后，将构建好的“脸面”移植到患者脸部。

一项新技术必须经过长期的观察和实践，来证明其安全性、可靠性和可推广性。研究团队在临床实践中不断规范手术程序，将皮瓣预构、3D打印、ICG血管造影辅助监测等先进技术与传统方法巧妙结合，拓宽了自体组织在面部修复中的应用范围与效果。此次刊发的论文不仅包括技术定型的内容，还表明经过长期的临床回顾和评估，这一重大创新技术已被证明具有安全性和有效性，有望成为这一领域的主要治疗方法。

美国面部整形与重建外科协会主席等专家评价这项成果为“面部重建领域令人瞩目的重大进步”，认为该成果为患者提供了形态自然的修复效果和面部功能，同时避免了异体移植所需的终身免疫抑制及其相关风险。

目前，“中国式换脸”已成功完成80多例，92%的患者重返学习或工作岗位。李青峰、昝涛团队开发的“换脸”技术，将为各类面部组织、器官缺陷患者提供有效治疗，展现了头面部修复重建领域的“中国智慧”。