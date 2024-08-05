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中暑后，需要大量喝水吗？

2024年08月05日17:41 来源：人民网-人民好医生

答：这种做法不正确。单纯大量饮水，会导致机体出现稀释性低钠血症，严重者可导致脑水肿昏迷。因此，中暑后应该少量多次饮水，最好服用补液盐或者淡盐水或运动饮料。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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