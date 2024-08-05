暑天运动如何合理补水？

答：在高温天气里，不论运动量的大小，都需要增加液体的摄入。如果需要在高温的环境里进行体力劳动或剧烈运动，至少每小时喝2~4杯凉水（500—1000ml)，水温不宜过高，饮水应少量多次。同时，不要饮用含乙醇或大量糖分的饮料。这些饮料会导致失去更多的体液。此外，还应避免饮用过凉的冰冻饮料，以免造成胃部痉挛。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

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