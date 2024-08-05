 大暑时节怎样进行运动更健康？

答：大暑时节可选择于晨起或傍晚进行适当的锻炼，可选择有树荫或通风凉爽处进行，避免在烈日照射下进行剧烈运动。适当的运动如散步、慢跑、太极拳、八段锦能颐养心神有助于体内阳气的升发，以运动结束时身体出汗后感到舒服畅快感为宜，避免过于疲劳、出汗过多而耗气伤津，同时在运动后要及时擦汗、换湿衣，适当饮用温开水补充体液。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

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