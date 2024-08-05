热天到底能不能吃冷饮？

答：对体质比较弱、阳气不足的人，尽量不要进食冷饮；对体质强壮的人，可以适当进食，但切记不能超量；长期大量地进食冰冻饮品，可引起阳气不足、脾胃虚寒，出现体虚怕冷、脘腹冷痛、腹泻等症状。对大多数人而言，还是要避免长期大量进食冰冻饮品。即便体质较好的人大量食用冰冻饮品，会导致阳气亏虚，转为阳虚体质。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

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