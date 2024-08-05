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大暑时节吃什么可以健脾补气

2024年08月05日17:18 来源：人民网-人民好医生

答：俗语有言：“小暑吃黍，大暑吃谷。意思就是在大暑来临时要多吃五谷杂粮。五谷杂粮包括大米、小麦、玉米、大豆和薯类。可以起到促进消化、健脾补气的作用。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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