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大暑时节为何要多吃“苦”？

2024年08月05日17:13 来源：人民网-人民好医生

答：大暑节气正值“三伏天”里的"中伏”前后，是一年中最热的时段。苦味食物不仅能清热解毒，还能祛暑除湿。因此中伏时节，适当吃点苦瓜、苦菜、苦荞麦等苦味食物，不仅有助于健脾开胃、增进食欲，还能让清热利湿，可谓一举两得。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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