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夏天如何防湿寒？

2024年08月05日17:08 来源：人民网-人民好医生

答：夏季使人毛孔开泄，腠理开泄，风湿病患者极易遭受风寒湿邪侵袭，故天气虽热，不可贪凉，空调房不宜久待，睡眠需避凉风，不睡地板，不野外露宿，不在风扇、空调下及风口处睡觉，否则容易导致关节受凉出现关节疼痛。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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