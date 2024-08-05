答：夏季使人毛孔开泄，腠理开泄，风湿病患者极易遭受风寒湿邪侵袭，故天气虽热，不可贪凉，空调房不宜久待，睡眠需避凉风，不睡地板，不野外露宿，不在风扇、空调下及风口处睡觉，否则容易导致关节受凉出现关节疼痛。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

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