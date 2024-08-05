答：俗话说“小暑不算热，大暑三伏天”，这是一年中最热的一个节气。此时自然界的气候特点是炎热，雨水较多，日晒、暑热、水湿互结，达到一年中的高峰，暑湿交蒸之下人们常有口渴身热、心烦气躁、身重困倦、食欲下降、大便稀溏等不适症状，而暑天人体阳气浮散于上，出汗较多，又易伤津耗气。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

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