人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普 >>个人健康手册（二十四节气·大暑篇）

大暑节气有何特点？

2024年08月05日17:00 来源：人民网-人民好医生

答：俗话说“小暑不算热，大暑三伏天”，这是一年中最热的一个节气。此时自然界的气候特点是炎热，雨水较多，日晒、暑热、水湿互结，达到一年中的高峰，暑湿交蒸之下人们常有口渴身热、心烦气躁、身重困倦、食欲下降、大便稀溏等不适症状，而暑天人体阳气浮散于上，出汗较多，又易伤津耗气。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

                         

  扫码查看更多《个人健康手册》内容        扫码下载“人民好医生”客户端

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜