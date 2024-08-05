答：大暑是二十四节气中的第十二个节气，也是夏季的最后一个节气。《月令七十二候集解》中记载：“大暑，六月中。暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹大也。”此时节正值“三伏”当中的“中伏”前后，热浪滚滚、万物蒸煮，是一年中最为炎热的时候。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

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