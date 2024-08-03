北京西城区发布智慧城市应用场景开放清单

本报讯（记者 解丽）西城区“首批智慧城市应用场景开放清单”近日发布，需求清单覆盖了智慧政务服务、智慧教育医疗、智慧城市管理、智慧营商文旅、数字化基层治理等多个重点领域20项具体应用场景，呼吁有能力的企业踊跃“揭榜”。

“为了做好智慧赋能西城区城市高质量发展，我们面向西城区各政务部门，征集了智慧城市发展中亟待解决的问题及场景建设需求，形成了智慧城市应用场景需求清单。”西城区数据局副局长马振峰表示。

北京青年报记者梳理发现，需求清单覆盖了智慧政务服务、智慧教育医疗、智慧城市管理、智慧营商文旅、数字化基层治理等多个重点领域20项具体应用场景。包括智慧交通——金融街街区AI自适应全绿波智能化放行、智慧教育——人工智能赋能英语听说互动课堂场景、西城区政务服务智慧掌上办等等，提出了人工智能大模型、大数据、物联网等新技术的诉求。

通过开放应用场景，西城区将推动智慧城市建设、增强百姓的获得感，加速培育一批新质生产力企业，营造更加开放包容的营商环境,助力打造全球数字经济标杆城市示范区。未来，西城区将持续围绕建立以城市人口精准管理、交通智能管理服务、资源和生态环境智能监控、城市安全智能保障为重点的城市智能管理运行体系和构建多渠道、便捷化、集成化信息惠民服务体系，重点拓展、不断发力，更加突出场景牵引和技术驱动作用。