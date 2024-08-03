袁洪峰：精雕细琢 “眼科圣手”匠心护光明

袁洪峰是中华医学会眼科分会眼整形眼眶病学组委员、中国医师协会眼科分会眼眶病及眼整形学组委员、中国抗癌学会眼肿瘤学组常委、爱尔眼科医院集团眼眶病及眼肿瘤学组副组长、爱尔眼科重庆特区副总院长，凭借自身渊博的学识和对医学精益求精的精神，在眼科领域取得了卓越的成就，同时更成为了全国范围内屈指可数的、能完成高难度高风险疑难眼疾手术的眼科专家之一。

与时间赛跑，在温暖中实现双向奔赴

初见袁洪峰，“沉稳”“内敛”是这位眼科专家给人的第一印象，浓密乌黑的短发，瘦削的脸庞，脸上总是挂着和善的笑容，与不少眼病患者想象中紧皱眉头、不苟言笑的专家完全不同。

很多慕名而来的患者，因路途遥远，赶到医院时已临近下班时间，袁洪峰总是热情接待，坚持把每一个病人仔细看诊完毕才下班。无数个日子里，待他脱下白大褂、走出医院大门时，外面万家灯火早已升起。

今年3月对于家住南京的陈先生(化名)来说，可谓永生难忘。当晚陈先生骑车突发意外摔倒，右侧头面部着地，出现短暂昏迷。令他万万没想到的是，当意识清醒过来后，竟发现右眼看不清了。

陈先生立即前往当地医院就诊，经检查后被诊断为“右眼外伤性视神经病变，右眼眼睑裂伤”，于是马上接受了清创缝合术以及激素冲击治疗。原以为一切都会好起来，不料第二天醒来竟发现自己的右眼完全看不见了！失明的恐惧和绝望瞬间向陈先生袭来，他再次去到医院，检查发现右眼视力果然已经丧失，医生建议陈先生尽快到有眼眶病专业的专科医院进行“眼视神经管减压手术”。

陈先生随即定了航班飞到重庆，之后一早到重庆爱尔眼科医院(总院)，经袁洪峰全面仔细的检查、评估后，判断需立即手术治疗。

“这名患者的病情非常紧急、严重。说它‘急’，是因为外力伤到右眉弓骨后，造成了视神经管的骨折，从而引起视神经的缺血、水肿、萎缩，如果不赶紧做手术处理，严重者会失明，因此越早做手术越好。而根据权威数据表明，所有颅脑外伤的患者中，约5%的人会都出现类似的视神经损伤；说它‘重’，是因为眼睛一旦没有光感了，再想挽救就非常困难，好比心脏停跳了很难救回来一样的道理。”袁洪峰介绍。

为了与时间赛跑，袁洪峰及其团队主动放弃周末休息，紧急为陈先生准备“右眼视神经管减压术”。经过术前充分讨论手术方案，以及与陈先生及其家属充分沟通并交代病情、手术风险及并发症后。3月5日上午10点，袁洪峰及医疗团队为陈先生实施了手术。

“视神经管减压术可谓是眼科界难度最高、风险最高的手术，而这位患者的手术难度相对更高。我们在术中发现患者鼻中隔偏曲，因为手术需要在内窥镜下经鼻腔一路进入，再进行相应的操作，鼻中隔偏曲会致使手术空间狭窄，再加上患者本身蝶窦筛窦发育异常，便进一步增加了手术难度。”即便手术如此高危，袁洪峰及其团队依然坚定地选择迎难而上，在导航辅助引导下精准定位，历经3个多小时，顺利“打赢了这场仗”！

术后第一天，陈先生右眼的视力为0.1。3月10日，袁洪峰再次为其实施了右眼鼻内镜下视神经管注药手术，加用营养视神经药物，以帮助视功能的恢复。到术后第九天时，奇迹发生了，陈先生的右眼矫正视力提高到0.7！

“非常感谢袁教授，感谢爱尔眼科的医护人员，不遗余力助我重拾光明，给予了我第二次生命！”术后右眼重见光明的陈先生激动地连连道谢。

工作永葆本色，医者初心始终不变

行医，是技能的锤炼，也是一场人生“修行”。治病救人是袁洪峰刻在骨子里的善行与追求。从医30余年以来，袁洪峰带领团队学习先进找差距、借鉴经验促发展，不断探索眼眶病的诊治，目前已开展视神经管减压术、眶壁骨折修复术、甲状腺相关眼病减压术、眼眶肿瘤切除术等，取得不俗的业绩，赢得了广泛好评。

“能在门诊解决的问题，就不让患者住院；能用一种方法解决问题，就坚决不用两种；能为患者多节省的开支就尽量节省，减轻患者负担。”这是袁洪峰多年来的行医准则。从医以来，他时刻谨记“健康所系，生命所托”的希波克拉底誓言，秉承“一切以患者为中心”的服务理念，时时刻刻为病人着想，想尽可能帮助病人，减轻他们的痛苦。

作为学科带头人，也作为中南大学及安徽医科大学博士生导师，袁洪峰除了要求自己在技术上精益求精，他还积极发挥传帮带作用，手把手将自己积累的临床经验和技术毫无保留地传授给年轻医生，培养年轻医师掌握先进技术，打造精英团队，不断为人民群众的眼健康保驾护航。每逢遇到疑难眼病的检查、会诊，临床医生大多会邀请他来参加。他最自豪的事情就是听到某个病例通过采用创新方案，避免了更多风险，疗效得以提升。2023年，袁洪峰教授再获国家自然科学基金面上项目资助，至此，他一人共获国家自然科学基金3项。近日更是荣获了“2024年重庆市医学领军人才”称号。近年来，经他会诊、采用创新治疗方案救治成功的各类眼眶病患者不计其数。

“我一直思考在眼眶病诊治领域，如何能做到最好，特别是作为民营医疗机构，如何在学术、科研、高精尖技术等方面取得突破，继而得到患者的认可。所谓‘物以稀为贵’，正因为眼眶病的诊治难度大，专家稀缺，才体现出它的价值所在。”袁洪峰表示，作为一名眼眶病医生，应该不断寻求学术科研能力的提升和技术上的突破，方能走得更远，让更多患者受益。

日复一日，年复一年，在与黑暗挑战博弈的战场上，他凭借无影刀和巧手仁心，让一位位患者重见光明。如今，经过病友们的口碑相传，越来越多的患者慕名而来。

在生活中，袁洪峰积极乐观，坦然豁达，总是力所能及地去帮助有需要的人。他对生活的热爱，对生命的理解，都促使他在工作中更加充满激情，总是将自己最饱满的状态，最精湛的医术奉献给前来求医的患者。

医者之初心，是救死扶伤之仁心，是精益求精之匠心，是不断前进之恒心。(茜颖)