哺乳妈妈如何高效背奶｜世界母乳喂养周

2024年8月1—7日是第33个世界母乳喂养周。今年的活动主题为“支持母乳喂养，共建生育友好”。

产假结束，意味着哺乳妈妈开始要去上班，喂奶等生活节奏都会有变化。想实现高效背奶，“背奶妈妈”需要提前做好准备，并掌握正确的背奶、喂奶方法。

提前做足功课

返回职场前，“背奶妈妈”要与孩子的照护者达成喂养孩子的共识，以适应返回职场后吸奶与喂养方式的变化。

准备好要用的物品。吸奶器、储奶容器(储奶瓶或者储奶袋)、冰袋、冷藏包、记号笔、防溢乳垫等。

提前储存母乳。上班前，先学会吸奶和储存母乳的方法，提前把母乳储存在冰箱里。上班后，可以让孩子的照护者给孩子吃提前准备好的母乳；下班后，再亲自哺乳。

在工作场所找到合适吸奶的地点。上班前，要提前与单位沟通，熟悉重返职场后的工作安排。到了工作场所后，要找到适合吸奶的地方。

合理安排吸奶时间。一般早上出门前可以亲喂孩子1次。到达工作场所后，最初可以根据之前亲喂母乳的频率，至少每3小时用吸奶器吸奶1次，最多不超过6小时。通常在工作期间，可以计划吸奶1～3次，单次每次吸15分钟。定时用吸奶器吸奶很重要，不断刺激乳房才能保证分泌乳汁的量。

储奶袋使用有讲究。每袋装入的母乳量应约为储奶袋容量的3/4，以避免结冰时胀破；在密封储奶袋之前，应确保排出袋内的空气，以减少细菌滋生；在储奶袋表面标记好储存的日期和奶量；放入冰箱后，要按照储奶袋“先进先出”的原则使用，也就是先用最早放入冰箱的奶，要保证奶都在保质期内使用。

回家后要继续亲自哺乳。建议在下班之余的时间，在家里至少哺乳3次。这样做对宝宝和妈妈都有好处，宝宝能够吃到妈妈的乳汁，妈妈能够排空乳房、继续产奶。

牢记注意事项

吸奶前，先洗净双手，然后把吸奶器调成按摩模式刺激出奶阵(频繁吸吮母乳的过程，会促进妈妈体内催乳素分泌，催乳素引发喷乳反射)，再换成吸乳模式，提高吸奶效率。

正确储存母乳。吸出的乳汁必须放在密封的、干净的食品级别的硬塑料瓶或储奶袋里，再放入冰箱中冷藏或冷冻储存。注意，母乳在室温25摄氏度的条件下可保存4小时；在冰箱冷藏(4摄氏度)的条件下，保存不要超过48小时；在冰箱冷冻(零下20摄氏度)的条件下，保存不要超过3个月。

加热母乳的方法要得当。冷藏或已经解冻的母乳装入奶瓶后，可以放在40～45摄氏度的温水中加热5～10分钟，使母乳温度达到40摄氏度左右。如果是冷冻的母乳，在不急用的情况下，可以提前一天放于冰箱的冷藏层自然解冻后使用；如果着急使用，可将冷冻的母乳放在流动水或温水中进行解冻。

注意，加热后的母乳不能再次冷藏，也不能重复加热，以避免污染母乳或破坏其中的营养成分。不能用微波炉加热母乳或用锅把母乳煮沸。

“背奶妈妈”返回职场后可能存在工作忙碌、压力大等问题，要及时寻求工作单位及家人的帮助，缓解压力，保持良好的心情。另外，注意多摄入水分。

作者：辽宁省妇幼保健院产科 顾楠楠

审核：国家健康科普专家库专家、首都医科大学附属北京妇产医院主任医师 游川

大连医科大学附属第二医院主任医师 王丽霞

策划：谭嘉 王宁

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