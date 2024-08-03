专家解答：夏季旅行如果水土不服了怎样办？

暑假来临，许多人带着家中孩子、老人出去游玩，准备来一场美好旅程。但与美好旅程不期而遇的可能不仅有美景美食，还有水土不服。近日，针对夏季旅行应如何应对水土不服的话题，人民好医生客户端邀请中日友好医院中医脾胃病科副主任张喆就相关问题进行解答。

多种因素导致水土不服 易感人群应关注

“自然环境、气温、空气湿度、饮食习惯、海拔高度的变化和身体疲劳等多重因素，易导致旅行过程中发生水土不服。”张喆介绍说，水土不服其实“不服”的是当地气候条件和饮食习惯。

面对环境因素的变化，不同的人有不同的反应。张喆说，由于饮食结构的改变，很多人会出现过敏性腹泻、过敏性肠炎、过敏性皮疹等情况，这也是水土不服的一种表现。“一旦出现过敏性的身体不适，应立即进行抗过敏治疗，并找出和记住导致过敏的原因，提前预防重复过敏情况；此外，长时间的旅途劳顿也会导致自身免疫力降低，易出现疲惫疲劳、恶心呕吐、头晕头痛、腹泻及生病等情况”。

张喆提醒大家，虽然人的机体有适应自然环境的能力，但这种能力因人而异。其中，婴幼儿、老年群体、孕妇和体弱多病、免疫力差的人群是水土不服易发人群，尽量不要去温差、海拔、饮食差异较大的地方旅行，出行时也应积极预防水土不服，不可轻视。

不同症状适宜不同药物 科学选择中药材

“水土不服不属于一类病，而属于一类综合症。水土不服除了气候不服，最主要的还有饮食不服，常出现胃肠不适、恶心、呕吐、腹泻等症状，所以克服水土不服关键就在于调理脾胃。”张喆结合中医祛除暑湿邪气的机理说，“中医临床有很多治疗呕吐、腹泻的方剂，其中藿香正气中的主药藿香，能够强化胃肠活动，调整胃气，起芳香化湿、理气和中兼能解表之功。除藿香外，厚朴、大腹皮等化湿的药物，也可应对与湿邪有关的症状和疾病”。

张喆建议，当来到陌生环境，出现恶心、呕吐等水土不服症状时，可以适当选择藿香正气口服液、藿香正气水等中成药进行祛暑祛湿、止呕止泻。其中，藿香正气水含有酒精，不适用有开车需求或酒精过敏人群，藿香正气口服液等不含酒精的制剂会更适合广泛人群。

“每个药物都有其适应症和禁忌证，大家要根据不同人群、不同基础疾病进行挑选和使用，使用时也要在咨询专业医师或参考药品说明书后谨慎使用。”张喆说。

预防水土不服方法各异 重点人群应注意

就婴幼儿、老年群体、孕妇和体弱多病、免疫力差等这些水土不服易发人群该如何科学预防、快乐出行呢？张喆给出了以下几方面建议：

婴幼儿适应自然环境能力要比成年人差，所以婴幼儿出行时应注意以下方面：一是照顾好宝宝的情绪，哭闹情绪会让婴幼儿水土不服情况加重，要适时给予劝慰，缓解其不适情况；二是保证婴幼儿充足睡眠，行程过满易导致疲劳、影响婴幼儿睡眠，应该劳逸结合，享受悠闲假期；三是要控制婴幼儿清淡饮食，清淡和适量的食物可以帮助婴幼儿更好地适应环境变化。

同样，老年群体整体免疫力也要比中青年人差，尤其是患有高血压、糖尿病、高血脂等基础疾病的老年人群，在旅行过程中，不仅要保持劳逸结合、充足睡眠和合理膳食外，还应该准备好基础病药物和应对心脏病、急性胃肠炎、高血压、心悸失眠等疾病突发的药物。

过度疲劳对孕妇的影响较大，所以孕妇在旅行过程中应该避免疲劳。此外，很多药物孕妇都是禁用或慎用的，所以如果孕妇一旦出现严重的土不服症状，应该及时去医疗机构并在专业医师指导下，选择安全的药物进行治疗；山药、芡实等食物有健脾止泻的作用，孕妇可以适当通过食疗缓解水土不服症状。