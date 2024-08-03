今年年底前确保医保服务“村村通”

本报北京8月2日电 （记者孙秀艳）为加大医保基金对乡村医疗卫生体系的支持，规范村卫生室医保服务协议管理，近日，国家医保局联合国家卫生健康委印发《关于加快推进村卫生室纳入医保定点管理的通知》。

村卫生室作为最基层的医疗机构，是农村医疗卫生服务体系的基础，是农村居民看病就医的第一站，也是实现医疗保障服务的“最后一公里”。为落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，强化基层医疗卫生服务，国家医保局联合国家卫生健康委制定印发了通知，指导各地按照“创造条件、优化流程、加强调度、应纳尽纳”的原则，加快将村卫生室纳入医保定点管理。

通知从明确导向、分类施策、规范行为、完善配套、加强领导等方面对推进村卫生室纳入医保定点管理做出部署。通知明确，按照职责分工，通过多种途径，确保2024年底前将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理，有行政村存在多个村卫生室的，至少保障1个村卫生室纳入医保定点管理，确保医保服务“村村通”。

通知要求，完善政策措施、加强分类指导。医保部门进一步简化申请条件、优化申请流程，并提供必要的申请指南和咨询服务，帮助村卫生室顺利完成定点申请过程。

村卫生室纳入医保定点管理，医保基金监管担子更重了。通知对规范医疗行为、维护基金安全提出明确要求。一方面要确保医疗服务质量；另一方面要通过定期巡查、专项检查等方式，加强对基层医疗机构基金监管，确保医保基金安全。

《 人民日报 》（ 2024年08月03日 05 版）