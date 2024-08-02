杏林芳馨飘入北欧！芬兰赫尔辛基大学图书馆收藏《蒲辅周家传中医录》

2024年6月，芬兰共和国赫尔辛基大学图书馆举行《蒲辅周家传中医录》书籍收藏仪式。赫尔辛基大学文化专员玛丽娜，芬兰著名侨领、芬兰华商总会理事刘旭文等出席仪式。仪式由赫尔辛基大学图书馆副馆长、亚洲藏书负责人Eeva Henriksson主持。

刘旭文表示，人类健康问题将成为世界当下和未来的最大问题。在现代医学科学发展过程中，各种病毒、药物不断出现，让医疗体系应接不暇。中华传统文化中的天人合一理念诠释了变化和天人合一之间的依存关系，为当下在“变化”中奔波的人们指明了精神和生活方向。中医有着悠久历史，是秉承中华天人合一哲学思想的传统医学。

在谈及中国近代名中医蒲辅周和他的家传中医时，刘旭文表示，中医的传承中有许多优秀支脉，近代蒲氏中医一支已经传承五代具有一百多年历史。第四代传承人蒲志孝的医术尤为精湛，他将毕生经验和感悟汇集于《蒲辅周家传中医录》，其中不乏中医药在急症、疑难病症上的有效应用。尤其是蒲氏中医蒲辅周及第四代传人蒲志孝对近百年来的疾病均有深入研究与丰富的经验。其中蒲辅周以对乙脑等传染病与内妇儿科疾病的辨治疗效名扬世界，他的治病求本与保胃气为本的思想为中医界所推崇；蒲志孝对肝气、肝阳虚的相关论述为中医年鉴收录，这些经典研究对世界和当下人们的健康有着重要的现实借鉴意义。比如，世界饥荒中“胃气受损”的问题以及现代人群情志问题中“肝郁”的主导等疑难杂症，在《蒲辅周家传中医录》中均诠释了机理，并进行了详细医案分析。蒲氏中医第五代传承人、中国中医科学院眼科医院教授冯俊将蒲氏中医整体观、治病求本的思想及蒲志孝对肝气的研究与眼科诊疗思想相结合，创新性地融合形成了眼体同调同治的理论，并应用于眼科疾病的诊治，使一些西医手术及非手术疗法难以解决的眼科疑难病症，采用眼体同调同治的方法进行治疗得以治愈。

“中华文明是世界文明史的瑰宝，应该让世界来分享中医对人类健康的成功经验。几年来病毒的纷乱让全世界都感到迷茫，中医成功案例的分享无疑是当代医学体系中的清流。”玛丽娜说。

“这是第一本进入芬兰著名大学图书馆的中医图书，我们将非常珍惜它，并分享给更多研究中国传统文化的国际学者。”Eava Henriksson说道。

据悉，自收藏仪式起，赫尔辛基大学图书馆将设立中华中医类收藏分类书目，将首个中医图书编号给予《蒲辅周家传中医录》并进入北欧图书联网系统。

来源：中国中医药报