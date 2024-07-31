洪涝灾害后 如何做好家庭环境的清洁与消毒？

当前我国南北方多地正在遭受暴雨洪涝灾害。洪涝灾害发生后，由于环境污染、病媒生物孳生等因素影响，很容易发生各种疾病。确保居住环境的清洁，有助于避免传染病的暴发。

温州医科大学附属第二医院院感部（公卫部）副主任陈琼、科员魏倩倩在接受采访时表示，洪水过后，应尽快清除房屋内的积水，然后进行全面彻底的清洁和消毒再入住。在房屋进行清洁前，需要将室内物品进行分类。通常一些不易吸水的材料，如金属、玻璃和硬塑料等材质的物品，可以进行清洁和干燥，而地毯等吸水性很强的物品在洪水过后很难清洗和干燥，可考虑丢弃。此外，被洪水污染过的外包装破损的食品、饮料、药品等无法清洗消毒，建议丢弃。

陈琼表示，清洁室内环境时，首先清洁地面和墙壁、家用电器、家具等较为坚硬的表面。地面和墙壁可用500mg/L的含氯消毒剂溶液、200mg/L二氧化氯或1000mg/L过氧乙酸进行喷洒或擦拭消毒，作用30分钟后再用清水擦拭。家用电器彻底晾干后再用专业除菌喷雾消毒，在确保完全干燥前不要通电使用。家具、卫生洁具、办公用品等清洁后，用500mg/L的含氯消毒剂溶液冲洗、擦拭或浸泡方式，作用时间30分钟，或采用200mg/L二氧化氯、1000mg/L过氧乙酸、1000mg/L季铵盐类消毒剂作消毒处理，作用时间15～30分钟。消毒后再用清水擦拭干净。

魏倩倩表示，刀具、碗筷等餐具清洗后首选煮沸消毒，煮沸时间应在15分钟以上。衣物、床单等柔软织物，可使用60摄氏度以上高温水和洗涤剂彻底清洗，并在阳光下暴晒消毒。

陈琼提醒，使用清洁剂和消毒剂时，应仔细阅读并遵循产品标签上的使用说明，不要混合使用。为减少微生物孳生所带来的健康风险，房屋清洁过程中及结束后，可用风扇等增加空气流通。同时，还应注意做好个人防护，加强手卫生，一旦发生腹泻、发热等症状，要及时就医并上报疾控部门采取相应措施。