人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

未成年人游戏“氪金”投诉激增 健身等预付式消费维权多发

人民网“人民投诉”发布7月消费维权数据报告

2024年07月31日09:51 来源：人民网

手机“扫一扫”查看更多内容

·“人民投诉”消费维权数据2024年中报出炉

·人民网“人民投诉”发布6月消费维权数据报告

·人民网“人民投诉”平台发布“618”消费维权数据报告

·人民网“人民投诉”发布5月消费维权数据报告

·人民网“人民投诉”发布4月消费维权数据报告

(责编：董童、吕骞)




热门点击排行榜