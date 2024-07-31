医疗专家组团在高原斗“虫癌” 培养“带不走”的医疗队伍

平均海拔4500米的四川省甘孜藏族自治州石渠县，曾是四川省乃至全国包虫病流行较为严重的地区之一。包虫病严重影响了当地居民的身体健康。如今的石渠县，连片的大草原牛马成群，县城街头人员往来十分热闹，包虫病流行得到有效控制。

包虫病是一种人畜共患寄生虫病，其中泡型包虫病患者10年内死亡率达94%，俗称“虫癌”，严重威胁高原农牧区民众的生命健康。

2015年11月，国家10个部委决定在石渠县启动包虫病综合防治试点工作。经过近9年的攻坚，如今石渠包虫病人群患病率逐年下降，犬只规范管理不断完善，家犬感染率不断下降，包虫病防治健康知识深入人心。

要进一步降低患病率，让健康知识潜移默化地进入更多人心中，还需要不断地努力。为支持基层开展包虫病综合防治，提升和巩固四川省包虫病防治成效，作为“肝包虫病超声公益诊疗西部联盟”之一的四川省人民医院包虫病防治工作小组一行近日赴甘孜州石渠县、德格县开展包虫病综合防治工作。

在四川省甘孜藏族自治州石渠县洛须镇，当地民众排队进入西区中心卫生院第二门诊义诊现场，按照疾控人员的分诊，有序排队接受医疗专家们的筛查和诊治，整个义诊持续了约4小时。

“我今天特意前来复诊，经过一系列检查，没有发现体内包虫病复发，我感到非常开心。”今年28岁的索朗达吉表示，经过专家的教导，他们一家如今非常注意饮食卫生，也没有随意触摸犬类动物，目前全家并无复发。

“肝包虫病由于发病隐匿，很多都是拖到出现巩膜黄染、全身瘙痒、全身发黄等症状的时候就比较严重了。当包虫病灶压迫至胆道、肝区等周围器官时，这个时候包块一般来说都比较大。若手术难度太大，就有可能危及生命。”四川省人民医院超声医学科医生周果表示，该院通过超声造影等多方面和多模态确定包虫病的分期，根据分期成立组建MTD小组形成治疗方案。

想要提高石渠县包虫病的整体防治水平，必须要从根上“治”起，打造出一支属于石渠县的先进医疗队伍。

此次义诊活动还邀请了多位专家对石渠县的疾控和医疗人员进行授课与交流，共同探讨包虫病防治的新思路、新模式。

在现场培训会上，四川省人民医院超声科副主任刘军作“包虫病患者医疗管理新模式”授课，提出针对四川省的“防”“培”“筛”“治”“管”“研”六大方向，现阶段主要向管理包虫病患者方向转变，要充分利用好医院互联网平台，做好对患者在术前诊断及术后跟踪随访工作。

对于包虫病的筛查，超声仍然是首选，这样可以间接甚至直接提升基层防治水平。在今年刚启动的“肝包虫病超声公益诊疗西部联盟项目”活动中，开立医疗超声市场部的总监李广浩表示，目前，四川阿坝州和甘孜州当地非常重视对肝包虫疾病的防控工作，希望通过AI技术帮助医生提升对肝包虫病诊断的质量和效率。