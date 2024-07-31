暑期迎就诊高峰 首儿所服务“上新”

每年一到暑期，首都儿科研究所就会迎来一波就诊高峰。为服务好广大就诊患儿，昨日上午，首都儿科研究所召开暑期专题媒体沟通会，介绍了该院暑期门诊服务情况以及相关就医提示。北京青年报记者从会上了解到，7月1日至21日，首儿所门诊就诊量达16.7万人次，同比2023年增长2.5%，依据往年暑期工作情况，8月医疗工作量仍将维持在较高水平。医院建议，目前暑期高峰患者就诊量大，但在上午8时至9时、下午13时至14时，以及小夜门诊的17时至18时人员相对较少，建议大家错峰就诊。

新增小儿妇科等专病门诊

针对暑期就诊高峰，首儿所采取了不少服务措施，改善患者就医体验。据首儿所门诊部副主任、副主任医师侯俊介绍，为提升接诊能力，医院深度“挖潜”。目前全院开设专病门诊共68个，包括儿童保健中心的生长发育、学习困难、运动体能、心理、语言等专病门诊，儿童营养研究中心的肥胖、保健营养等专病门诊，内分泌科的矮小和性早熟专病门诊，变态反应科的哮喘和食物过敏专病门诊，眼科的视光专病门诊等。在以上热门专病门诊基础上，近期该院又新增了内分泌（性腺及肾上腺）专病门诊、中医（三伏贴）专病门诊和女童皮肤病（小儿妇科）专病门诊，以满足广大患儿个性化的就诊需求。

在人力调配方面，该院动态调控出诊医生人数、接诊量，合理安排诊位，最大限度提高接诊能力。针对暑期儿童保健中心、儿童营养研究中心、内分泌科、变态反应科、泌尿外科、普外科、神经外科、骨科等热门专科患者需求量大的特点，各科室动员全科力量，增加出诊单元或号源，最大限度满足广大患儿就诊需求。

为了减少患者等待，辅助检查科室也延长了工作时间。例如，门诊采血室及超声科提前至7时开诊，放射科核磁检查增设小夜班，X线、CT、超声、心脏超声、心电图等检查均增加检查号源。同时，各辅助检查科室在就诊高峰时段增加人力，提高工作效率及接诊能力，最大限度满足患儿检查、检验需求，减少患儿等候时间。

暑期是儿科择期手术高峰期，为了更好满足广大患儿的就医需求，首儿所推出了暑期周末日间手术。自7月以来，累计已完成73例耳鼻喉科及泌尿外科手术。患儿手术当天入院，术后经过短暂观察即可出院，大大缩短了住院时间。

检查报告实时推送手机端

近期，通过信息化建设，首儿所集中上线了一批便民服务功能，让患者就医体验更佳。据首儿所信息中心工程师崔英介绍，院内的检查预约系统采用最优算法方式，由系统自动为患者安排最近的检查时间，并可在医生诊间、自助机、门诊一站式预约中心、患者手机端等多渠道，对检验检查进行分时段预约、改约和退约，患者可在手机端接收相应消息提醒，避免患者在多个科室之间来回奔波和排队等待。门诊一站式预约中心的建立，可为部分不习惯信息化预约的老年陪诊家长提供便利。

检查检验报告、病历及医学影像查询功能也已上线。崔英表示，患者的检查、检验报告及电子病历可实时推送到患者手机端，便于患者实时了解报告生成进度，支持患者在线阅览并下载PDF版报告。医学影像也可实时上传至京通影像云平台，便于患者查阅电子胶片，减少患者在院等候时间和来院次数。

此外，首儿所还上线了 “全自动智能采血系统”。该系统有效提高了护士采血贴标贴管效率，降低了人工贴标错误发生率，缩短了采血患儿等待时长。用药方面，在患者移动端开通用药指导以及药品查询功能，支持患者在线查询用药方式、便于患者自助实时查询药品在院内的库存情况，让患者少跑路。

开通线上医保移动支付功能

目前，首儿所各工作站已全面上线北京/异地医保电子凭证全流程就诊功能，实现了“卡、码及北京医保三代卡”的全流程同质化信息服务，并在患者移动端开通异地医保患者在线建档直接挂号功能，提升患者就诊满意度。支付方面，该院可支持门诊费用在患者手机端线上直接医保分解，同时支持使用家长支付宝账号和家长银行卡进行亲情支付，并支持使用家长的医保个人账户余额为儿童共济支付。

到首儿所就诊不知该看哪个科室怎么办？崔英表示，依托该院2019年和2023年门诊就诊信息，医院专门形成了儿科导诊模型，在公众号中，根据患者自主选择症状、病情描述等情况，通过导诊模型计算匹配出可能的疾病并推荐就诊科室，患者可直接点击推荐科室跳转到挂号界面直接进行预约挂号。此外，“智能预问诊”“预住院登记”以及“便民服务集中展示与导航”等其他便民功能正在建设中，未来将陆续上线，服务广大患儿家长。