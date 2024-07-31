感受夏日户外运动的乐趣（消费视窗·暑期消费新场景）

走进森林，来一场亲近自然的徒步；深入城市，享受街道骑行的畅快；泛舟湖上，感受水中运动的清凉……夏日炎炎，人们参与户外运动的热情高涨，户外运动消费强劲增长。

国家发展改革委等部门6月印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，推进体育公园、全民健身中心等健身场地建设，打造一批高质量户外运动目的地，引导和扩大体育休闲消费。今夏，人们喜欢哪些户外运动？户外运动消费有哪些新模式？如何更好促进户外运动健康发展？记者进行了采访。

供给模式新，“户外+”等新业态大量涌现

“我们一到这里就被无垠的沙漠所震撼。傍晚，坐在帐篷外的露营椅上，霞光弥漫，十分惬意。”来自广州的游客王琛“打卡”宁夏腾格里沙漠“青春漠漠搭”营地。

在腾格里沙漠腹地，1018顶帐篷散落在沙漠里，营地内陈设精致、设施齐全。沙漠营地精心规划了多个功能区域，在这里年轻人可与三两好友仰望星空，也可参加沙漠越野、滑沙等活动。下一步，宁夏将探索“沙漠+康养”“沙漠+拓展”等模式，为不同游客带来多样化的体验。

露营是户外运动的一大热点，部分地区完善露营基地配套服务设施，开展多种户外运动项目，在营地周边配套登山、徒步、赛车、马术等户外运动设施，提升消费体验。

随着相关政策出台，户外运动行业加快创新创造，新业态、新模式、新场景大量涌现。当前，不少地区推进户外运动与旅游深度融合，以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区，带动周边住宿、餐饮、购物等消费。

夏日傍晚，江苏苏州工业园区金鸡湖畔人头攒动，在金鸡湖景区西岸的风之园码头，等待下水体验帆船运动的游客排起了长队。苏州姑苏区居民徐晨辉排在队伍最前面，他喜欢运动，但进行水上运动还是头一回。

在码头上，接受培训后，穿上救生衣、登上帆船，在落日余晖中，徐晨辉驾驶着帆船朝着金鸡湖中心驶去：“太好玩了！水上运动简单易学，老少皆宜。”

在水域众多、江河交汇的江苏，水上运动持续火爆。在南京秦淮河上，中外高校学子奋楫击水，一艘艘龙舟在水面上飞驰；在扬州市郊的凤凰岛国家湿地公园，游客们尽情地开展冲浪板、卡丁船等运动……

苏州新时代集团文博商旅公司相关负责人介绍，随着水上运动越来越火，公司也在不断丰富文旅产品供给。今年暑期公司打造了“2024金鸡湖仲夏嗨游季”，推出水上摩托艇、桨板、皮划艇等一系列项目，让市民游客在水流里寻找凉爽。

运动项目多，活动场景逐渐延伸

近日，江苏宿迁沭阳县贤官镇第二届“村BA”篮球联赛在该镇万匹公园篮球场拉开帷幕，来自全镇的22支篮球队将一决高下。运球、过人、传球、转身跳投、抢篮板……参赛队员个个精神抖擞、信心十足，台下观众发出阵阵喝彩。中场休息时，由村民自编自导自演的精彩文艺节目，博得观众掌声不断。

《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，鼓励和引导开展“村BA”“村超”“村排”“村跑”等富有农趣农味的乡村赛事活动。开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动 活力山水”行动计划等促消费品牌活动。

“户外打篮球，出汗又出彩。本届联赛为我们提供一个展示自我、切磋技艺的舞台，还增进了各村之间的团结友谊。”贤北村银亿篮球队队员文选说。沭阳县组织以“沭BA”篮球联赛为代表的品牌体育赛事，不断满足人民群众多样化体育消费需求。今年该县新河镇、耿圩镇等其他乡镇（街道）先后举办了“村BA”篮球联赛，全县共有170支队伍、2300余名运动员、裁判员，间接参与人员超12万人次，乡村赛事活动氛围浓厚。

户外运动受到越来越多人的喜爱。室外球类、骑行、徒步、垂钓等传统项目热度不减，露营、飞盘、桨板、匹克球等新兴项目逐渐流行。目前，全国户外运动参与人数超4亿人次，大众化、全龄化、轻量化的趋势显现，活动场景逐渐延伸，新鲜有趣、参与门槛不高且具备社交属性的特点吸引众多年轻人。

美团、大众点评数据显示，今年上半年，平台上全国休闲露营相关品类交易额同比增长近3倍，“露营基地”“户外露营烧烤”等成为平台热门关键词；“户外徒步”搜索量同比去年增长近5倍，“徒步”相关团购订单量同比增长160%；“骑行”运动相关团购订单量同比增长85%。

户外运动产业辐射面广，能直接带动相关运动装备消费增长。快手电商数据显示，二季度，平台上自行车运动装备交易总额同比增长超530%，订单量同比增长近540%，国产老品牌永久、飞鸽、凤凰等借助短视频平台热度持续提升；垂钓装备商品交易总额环比增长141%。

户外运动融合体育、休闲、娱乐、生态、文化等多种元素，有效契合人民群众慢生活、体验式、个性化的各类需求。要进一步发展户外运动，提高运动的趣味性和参与度，培育广大居民经常参加体育锻炼的生活习惯，更好实施全民健身战略。

场地设施全，提升服务保障水平

最近，自从参加了社区组织的公益培训班后，浙江嘉兴经开区嘉北街道友谊社区居民徐娴就爱上了匹克球运动。每天早上，她都会直接来到社区广场，跟邻居们打上两场。“这项运动简单又好学，特别是在家门口就可以玩，太方便了！”徐娴说。

当下，匹克球运动持续升温。6月初，友谊社区专门联合一家健康机构在社区开设免费匹克球公益培训班，吸引不少社区居民前来体验。经过4周培训，大家掌握了练习方法，球技进步不少。

“匹克球不仅运动量适中，而且对场地要求也不高。我们积极整合社区的运动场地设施资源，让居民在家门口就享受到户外运动的快乐，不仅锻炼了身体，也增进了感情交流。”友谊社区相关负责人介绍，多年来，友谊社区一直致力于为居民提供优质的文化和体育服务，根据居民新需求，宣传和组织开展丰富的体育健身项目。

《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，鼓励利用老旧厂房、城市公园、草坪广场等开放空间打造创意市集、露营休闲区。

各地因地制宜，充分利用资源禀赋，加强资源统筹，扩大服务设施供给，提升服务保障水平，不断提高老百姓畅享户外运动的可及性、普惠性、安全可靠性和可持续性。

专家表示，我国幅员辽阔、地形多样，为发展户外运动产业提供了得天独厚的条件。下一步，要继续完善户外运动场地设施的空间布局，推动体育公园建设，构建国家步道体系，优化冰雪运动设施布局，完善山地户外运动设施，增加水上运动设施供给，培育汽车自驾运动营地，加强航空飞行营地建设，扩大户外运动场地设施规模，壮大户外运动消费空间，提升户外运动服务供给质量，激发行业高质量发展的新动能。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 19 版）