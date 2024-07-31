如何读懂液基薄层细胞学检测结果（服务窗·体检报告怎么看）

很多女性体检项目中都包含TCT检查，TCT是液基薄层细胞学检测的缩写。这是一种通过采集宫颈细胞样本，经过特殊处理和染色后，在显微镜下观察细胞形态的检查方法，它是目前广泛应用的宫颈癌筛查方法，可以帮助人们及早发现和预防宫颈癌。如何看懂TCT检查结果呢？华中科技大学附属同济医院妇产科副主任医师、副教授翁丹卉对此进行了解读。

一般来说，TCT报告会包括以下几个部分：标本满意度评价、病原体检测、细胞学诊断及意见等。细胞学诊断是报告的核心部分，也是判断宫颈健康状况的重要依据。在细胞学诊断部分，通常会有以下几种结果：第一种是未见上皮内病变或恶性细胞（NILM），表示宫颈细胞正常，无需特殊处理。第二种是不典型鳞状细胞（ASC），这类结果又分为“ASC-US”和“ASC-H”两种。“ASC-US”表示细胞有轻度不典型改变，可能为炎症、HPV（人乳头瘤病毒）感染或癌前病变。“ASC-H”则提示可能存在高度异常。但报告中有这两种情况不代表已罹患宫颈癌，需要进一步结合HPV检测结果进行评估。第三种是低级别鳞状上皮内病变（LSIL），表示存在轻度宫颈上皮内瘤变，多数为HPV感染所致，建议进行阴道镜检查和HPV检测。尽管大部分病变会自行消退，但仍需定期随访。第四种情况则需重视了，就是高级别鳞状上皮内病变（HSIL），表示存在中重度宫颈上皮内瘤变，可能为宫颈癌前病变，可能进展为宫颈癌，需要尽快进行阴道镜检查和宫颈活检以明确诊断。第五种情况为鳞状细胞癌（SCC），表示已发展为宫颈癌，需立即治疗。

为什么在TCT检查结果中出现异常状况时医生会建议进行HPV检测呢？因为HPV是宫颈癌最重要的发病因素。但同时，HPV感染又是一种常见现象，女性一生中感染的风险大于80%。绝大多数HPV感染属于一过性感染，可被人体免疫力自发清除，被称为“宫颈的小感冒”，不必过度焦虑。只有持续的高危型HPV感染才是宫颈癌致病的高危因素，需要格外重视。TCT检查异常再做HPV检测，结合两个检查结果，医生能更准确判断宫颈疾病的情况，尽早进行下一步检查和治疗。

面对不同的TCT检查结果，女性应如何处理呢？如果结果正常，只需保持良好的生活习惯，定期复查即可。如果出现不典型鳞状细胞，则需听从医生建议，可能需要进行HPV检测或活检。如果出现低度病变，需要到医院定期随访，监测病变是否消退或进展。而如果出现高度病变和癌症，则需及时接受医生的进一步检查和治疗。统计显示，接受规范治疗的早期宫颈癌患者5年生存率可达90%，只要“早发现、早治疗”，宫颈癌也并不一定是不治之症。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 13 版）