打通智能家居产品互联堵点（人民时评）

打开空调制冷，让热水器提前加热，确认电饭煲已按照预约时间煮饭……对于消费者而言，操作多个智能家居APP的场景并不陌生。然而，智能家居不同品牌、不同设备之间交互不够便捷，给日常使用带来困扰。

智能家居，是近些年的热门产业。今年《政府工作报告》提出：“积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点。”据统计，我国智能家居市场规模已达数千亿元，智能家居APP的月活用户超过2.6亿人次。众多厂商进入行业，各类APP不断涌现，折射出市场发展的繁荣程度。不过，部分智能家居产品无法互联互通，与“万物互联”的愿景还有一定距离。下载安装大量APP，适应不同APP的操作逻辑，也让消费者颇费精力。

智能家居产品，能否提升兼容性？其实，实现互联互通的技术基础早已具备。如今，WiFi、蓝牙等常见的通信协议已十分成熟。但是，由于不同品牌设备发现、配网、接入认证等流程和技术标准有所差异，互相兼容并不容易。做好软硬件适配，需要企业调整既有的产品线规划和技术方向。这些都可能带来额外的改造成本，没有明确规定和相应支持，企业主动作为的动力就会不足。

对智能家居企业来说，自有生态链就像品牌的护城河。依托自有平台，提供套系化解决方案，有助于深入了解消费者使用习惯，增强用户黏性，为销售品牌其他产品引流，从而扩大市场份额。但企业发展各自为营，会导致消费者无法兼顾品牌多样性，也会影响操作便利性，降低消费者对智能家居的好感。从这个角度看，让智能家居更好助力美好生活，要更注重消费者的使用体验，实现各品牌产品间的联通融合，共同把市场蛋糕做大。

产业发展，标准先行。今年7月1日，《移动互联网+智能家居系统 跨平台接入认证技术要求》正式实施。该行业标准将指导智能家居相关产品互联互通软件的开发，为不同设备接入统一的生态平台提供可行性方案。目前，已有企业开始探索智能家居标准化，设计相关操作系统。其实，提升设备间的兼容性，让更多智能家居设备实现跨平台、跨品牌、跨品类的互联互通，有助于行业“抱团创新”，提升产业升级效率。产品优势得到充分发挥，用户就可以收获更好的消费体验，最终形成用户体验与产业发展的良性互动。

当前，越来越多家庭从“住有所居”迈向“住有优居”。高性价比、操作简便的智能家居产品，能更好满足改善型、个性化消费需求。期待相关企业顺应消费新趋势，以创新为引领，以应用促发展，共同推动智能家居产业协同联动、融合互通、智能互联。不断提高设备兼容性、安全性、稳定性，让智能家居真正智能起来，智能家居产业必能迎来更广阔的发展空间，让消费者尽享科技进步带来的便利和愉悦。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 05 版）