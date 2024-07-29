我国发布2024年版麻疹等传染病诊疗方案

新华社北京7月29日电（记者李恒、董瑞丰）记者29日从国家卫生健康委了解到，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司近日印发《麻疹诊疗方案（2024年版）》《登革热诊疗方案（2024年版）》和《人感染禽流感诊疗方案（2024年版）》，旨在进一步提高传染病规范化、同质化诊疗水平，指导各级各类医疗机构做好相关疾病医疗救治工作。

三份诊疗方案明确了相关传染病的病原学、流行病学、发病机制、病理改变、临床表现、并发症、实验室检查、鉴别诊断、治疗、预后、预防等。

《麻疹诊疗方案（2024年版）》指出，麻疹是由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要表现为发热、流涕、咳嗽、流泪、畏光和斑丘疹等，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。人群对麻疹普遍易感，对麻疹病毒没有免疫力的人群暴露后的显性感染率达到90%以上。麻疹治疗以对症支持治疗为主，无有效抗病毒治疗药物。

《登革热诊疗方案（2024年版）》指出，登革热是由登革病毒引起，经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病。其临床特征为突起发热、全身疼痛、皮疹、出血及白细胞减少等。登革热治疗原则是早发现、早诊断、早治疗。重症病例的早期识别和及时救治是降低病死率的关键。病例应采取防蚊隔离治疗，病程超过5天，且体温自然下降至正常超过24小时可解除隔离。

《人感染禽流感诊疗方案（2024年版）》指出，人感染禽流感是由禽流感病毒中某些亚型（如H5、H6、H7、H9及H10等亚型病毒中的一些毒株）感染人所引起的急性呼吸道传染病，临床症状因感染病毒的亚型不同而异。人感染禽流感预防方法包括避免接触生病或死亡动物、保持良好饮食习惯等。若有发热等不适症状，应尽快就诊，并告知接诊医生发病前有无禽类接触史或是否去过活禽市场。

近年来，国家卫生健康委制订印发了多种常见及新发、突发传染病诊疗方案，对有效处置相关传染病疫情发挥了重要作用。