直播预告：爱眼护眼 一老一小人群要格外重视

眼睛是人体重要的器官之一。不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。而当下手机、电脑等电子产品的过度使用，也让越来越多的人感到眼部不适，比如眼睛干涩，视力模糊等。

眼睛是我们心灵的窗户。守护眼部健康，我们该做什么？7月29日15:00，北京协和医院眼科主任医师陈有信、北京医院眼科首席专家戴虹作客“人民好医生”直播间，为你讲讲眼健康那些事，欢迎届时收看。

专家介绍

陈有信，北京协和医院眼科主任医师，中国医学科学院眼底病重点实验室主任，教授，中华医学会眼科学分会常委，中国老年保健协会眼科分会会长，中国老年医学会常务委员兼秘书长，北京医师协会眼科专业委员会会长兼眼科人工智能分委会主委,海峡两岸医药卫生交流协会眼科分委会副主委兼黄斑学组组长，中国非公医疗机构协会眼科分会副会长兼眼科影像信息学组组长；《中华眼科杂志》等编委、《BMC Ophthalmology》副主编。

戴虹，北京医院眼科首席专家，主任医师，北京大学医学部教授，国务院政府津贴获得者，中国卫生信息与健康大数据眼科专委会主任委员，中国卫生信息与健康大数据眼视光专委会主任委员，中国初级卫生保健基金会眼病公益专委会主任委员，中华医学会眼科学会常委，中华眼科学会眼底病学组委员，中华医学会眼科专家会员，中国医师学会眼底病学组委员，北京眼科学会副会长，北京医师协会眼科分会副会长。

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