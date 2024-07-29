专家：带状疱疹预防刻不容缓 警惕多病共存叠加风险

目前，我国部分中老年人存在“长寿不健康”问题。随着年龄增长，中老年人群体的免疫力自然衰退，罹患感染性疾病的风险显著上升。近日，由人民健康发起的科普沙龙西安专场举行，邀请陕西省人民医院皮肤科副主任杨励与陕西金医卫雁塔综合门诊部主治医师张蓓，主要聚焦带状疱疹议题，深入讲解带状疱疹的疾病常识、危害以及预防方式，为公众健康提供了防治指导与建议。

带状疱疹，俗称“缠腰龙”“蛇缠腰”等，是由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的感染性皮肤病，高达90%以上成人体内都潜伏着该病毒。随着年龄增长和免疫功能下降，病毒可能再次激活从而引发带状疱疹。大约1/3的人一生中会得带状疱疹。

带状疱疹的发病部位不尽相同，胸部、腰部是常见的发病区域，也有患者的症状出现在头面部。除了给患者造成皮损，同时也可能会引发并发症，最常见的是带状疱疹后神经痛，还可能引起眼部的严重并发症，甚至失明。10%至25%的带状疱疹患者会在眼部发带状疱疹。

杨励指出，带状疱疹感染对于慢性病患者而言后果更甚。慢性病患者感染后，可能会面临原有病情恶化的风险，甚至还可能增加死亡的风险。糖尿病患者若感染带状疱疹，其血糖控制会变得更加困难。更糟糕的是，慢病患者相较于健康人群，更容易出现带状疱疹后神经痛，且疼痛感受更为剧烈。并且，带状疱疹不是得过一次就会终身免疫的疾病，会有复发的可能。所以综合来看，最积极的预防方法就是接种带状疱疹疫苗。

然而，目前中老年人在疫苗接种方面仍然存在接种意识不足、疾病认知误区等问题。“需要明确的是，慢性病不是疫苗接种的绝对禁忌，只是需要科学把握接种时机，有基础性疾病的中老年人，如果处在急性发作期或者疾病进展期，这时候疫苗需要延缓接种；另外，有些中老年人突发急性病而且症状比较严重时，也建议缓种。”杨励表示。

此外，张蓓表示，中老年群体在接种疫苗时要牢记三大关键词，年龄、保护效力和禁忌证，选择适合自己的疫苗：首先，不同疫苗的适用年龄不一样；其次，要关注疫苗的保护效力，通俗来讲就是接种疫苗减少疾病风险的程度，不同技术路线的疫苗在保护效力上也有所差异；最后，要留意疫苗的接种禁忌，免疫功能缺陷或免疫抑制疾病患者不能接种减毒活疫苗，风湿免疫性疾病患者建议首选接种灭活疫苗和重组蛋白疫苗。

针对部分中老年人仍对接种疫苗后的不良反应有所顾虑，张蓓提醒：“在大规模人群接种中，不能排除出现不良反应的现象。常见的不良反应可以分为局部的反应和全身的反应。局部反应包括接种部位的红、肿、疼痛或结节，全身反应有可能是发烧、食欲降低、乏力，但是这些症状通常都比较轻微，一般都会自行恢复，绝大多数都无需特殊处理，无需过度担心。”