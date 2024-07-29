“基因魔剪”将B细胞变成抗体工厂

美国南加州大学科学家利用“基因魔剪”——CRISPR基因编辑技术，将人体免疫细胞B细胞变成体内的微型监测机器和“抗体工厂”，生产专用抗体来摧毁癌细胞或艾滋病病毒。而且这种方法稍作调整，可以用于生产其他抗体，有望治疗阿尔茨海默病、关节炎等疾病。相关论文发表于7月22日出版的《自然·生物医学工程》杂志。

癌症和艾滋病是人类在医学领域面临的两大关键挑战。研究负责人、凯克医学院分子微生物学与免疫学教授葆拉·坎农指出，B细胞产生的天然抗体，在应对某些疾病时力不从心。艾滋病病毒就是其中之一，它会不断变异。一种应对办法是诱导B细胞制造一种抗体，可以全方位“监视”艾滋病病毒，使病毒不容易在其周围变异。

研究人员从嵌合抗原受体（CAR）T细胞那里获得了灵感。CAR-T是一种靶向特定目标的“活药物”，它们彻底改变了白血病和淋巴瘤等血癌的治疗方法。在CAR-T疗法中，科学家首先从患者血液中取出T细胞（B细胞的姐妹细胞），随后对其进行体外基因改造，以便增强其肿瘤杀灭能力，最后再注射回患者体内，让其与疾病作斗争。

B细胞的行为与T细胞不同，这使它们更适合对抗慢性疾病。B细胞既是身体的安全系统，又是抗体工厂。其驻留于骨髓、淋巴结和脾脏内，并在需要时激活。

为使B细胞成为“斗士”，研究团队使用CRISPR基因编辑方法，将定制抗体的指令置于B细胞DNA内抗体自然产生的确切位置，使其“变身”为制造定制抗体的生物工厂。而且，研究人员还可以刺激重编程的B细胞，增加抗体产量。

研究团队指出，最新方法是一种对B细胞进行重新编程的技术，其关键之处在于，可以通过调整产生各种不同的抗体。科学家或许能够借助该技术定制抗体。