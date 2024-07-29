发展农村养老服务的三个关键

【专家视点】

发展农村养老服务事关中国式现代化进程。党的二十届三中全会提出，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。农业农村现代化是中国式现代化的重要组成部分，不仅要考虑乡村产业等“硬件”，也要关注公共服务等“软件”。近日，民政部联合21个部门出台《关于加快发展农村养老服务的指导意见》，首次从全国层面对发展农村养老服务作出总体性、系统性部署，体现了党中央对农村老年人福祉的重视，充分彰显了以人民为中心的发展思想。

高质量发展农村养老服务是促进农民农村共同富裕的应有之义，不仅有助于减轻农村养老负担，而且还能够提升老年人生活品质，不断提升其获得感、幸福感、安全感。

新形势下发展农村养老服务，关键在于提高其可及性、协同性、普惠性，不断完善农村养老服务体系。

一是推进体系网络化，提高农村养老服务可及性。采取“抓两头”“强中间”体系化方式，完善县乡村相衔接的三级农村养老服务网络。增强县级养老机构失能照护服务能力，实现县域集中供养和失能照护全覆盖。整合优化建成一批具有全日托养、日间照料、上门服务、区域协调、服务转介等功能的标准化农村区域性养老服务中心，将其专业服务延伸至村级邻里中心、农村幸福院和居家老年人，鼓励向社会开放。合理布局居家养老服务设施网络，高质量建设一批村级养老服务点，探索复制推广邻里互助、设立“中心户”多户搭伙、结对帮扶、村志愿者预约送餐等模式，培育“睦邻互助”农村养老新范式。

二是推进主体多元化，增强农村养老服务协同性。发挥政府主导作用，加快完善社会保障、养老服务、健康支撑三大农村养老体系，制定农村养老服务体系发展规划，健全和完善农村养老服务的相关法规和政策，使农村养老服务走上法治化、规范化、科学化轨道。发挥农村社区依托作用，通过资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等多样化途径发展壮大村集体经济，鼓励村集体经营收益用于发展农村养老服务。发挥社会力量辅助作用，积极培育和发展农村老年人协会、居家养老服务中心、社会工作服务中心等社会组织。

三是推进政策集成化，提升农村养老服务普惠性。农村养老服务是一项综合性工程，要更加注重财税、金融、土地、人才、科技等政策集成。加快建立农村养老服务公共财政长效投入及动态增长机制，充分发挥金融支持和商业保险的有益补充作用，强化长期护理保险政策支撑。盘活利用闲置农房和宅基地等低效资产，强化农村养老服务设施的土地支撑。制定农村养老服务人才培养专项计划，采取委托培养、联合培养等产教融合方式，培育一批农村养老服务专业人才，开展农村养老服务人员常态化技能培训；强化医疗卫生人才队伍建设，做实乡镇医疗卫生机构与农村养老服务机构签约合作机制，强化医养康养政策有机衔接。

此外，要在数字化服务上下功夫，开发简易而实用的适老化智能设备，发展农村智慧养老，利用互联网诊疗和远程会诊等技术，引导省、市级医疗机构服务下沉，切实解决农村老年人养老和就医难题。

（作者：张宜红，系江西省社会科学院农业农村发展研究所所长、江西省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）